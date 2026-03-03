CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Линк» запустил оплату оборудования в рассрочку

Разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» запустил продажи оборудования для гибридных коммуникаций с оплатой по частям. Для покупки достаточно внести авансовый платеж, после чего устройство передается в пользование клиенту. Оставшаяся часть стоимости выплачивается ежемесячно равными долями. Такой формат помогает компаниям быстро обновлять инфраструктуру и планировать расходы без крупных единовременных вложений.

Заказчик получает решение под ключ: в него входят оборудование, программное обеспечение для переговорной комнаты, установка и поддержка. Его можно адаптировать под любые типы помещений — от учебных аудиторий до конференц-залов. «МТС Линк» предоставляет оборудование разных производителей, что позволяет учесть особенности инфраструктуры и бюджет каждого заказчика. Техническая поддержка предустановленного программного обеспечения (ПО) доступна онлайн и по телефону в формате 24/7.

Оплата по частям доступна при покупке любого варианта оборудования. Размер ежемесячного платежа зависит от нескольких факторов: итоговая конфигурация, период рассрочки, размер авансового платежа. Максимальный срок рассрочки — 3 года.

«Оборудование для переговорных комнат — ключевой элемент гибридных коммуникаций, особенно в крупных компаниях с распределенными командами. Современные устройства обеспечивают качественное подключение для всех участников, быстрый обмен информацией и удобную совместную работу. Но разовая покупка такой техники часто затруднена: крупная сумма требует длительных согласований, сталкивается с другими приоритетами и нередко привязана к годовому планированию бюджета. Из-за этого внедрение может откладываться. Оплата по частям помогает снять указанные ограничения и оперативно оснастить переговорные комнаты», — отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

В 2025 г. «МТС Линк» запустил направление по продаже оборудования для переговорных комнат и конференц-залов под ключ. Компания берет на себя подбор и установку техники и дальнейшее гарантийное обслуживание по принципу единого окна. Для оснащения используется оборудование от разных производителей, включая российское, например терминал Т2 от Vinteo. На каждое устройство предустановлено совместимое программное обеспечение для ВКС.

