CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

«МТС Exolve» и «СтройЭнергоКом» внедрили коммуникационные сервисы

«МТС Exolve», разработчик цифровых коммуникационных решений для бизнеса, предоставила свои технологические сервисы компании «СтройЭнергоКом», специализирующейся на модернизации и установке интеллектуальных систем учета электроэнергии. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Exolve».

В рамках проекта «СтройЭнергоКом» провела комплексную интеграцию на базе решений «МТС Exolve», в том числе была развернута виртуальная АТС, обеспечивающая централизованное управление корпоративными коммуникациями компании.

Переход на виртуальную АТС позволил объединить входящие и исходящие коммуникации в едином цифровом контуре, а также обеспечить запись разговоров и аналитику обращений.

Кроме того, было реализовано решение по защите телефонных номеров, что позволило обеспечить конфиденциальность контактных данных сотрудников «СтройЭнергоКом» и потребителей электроэнергии, а также усилить контроль качества обслуживания. Это особенно важно для выездных специалистов компании, которые ежедневно взаимодействуют с жителями при установке и обслуживании приборов учета электроэнергии.

«Благодаря внедрению комплекса цифровых решений нам удалось создать защищённую коммуникационную среду, а также обеспечить контроль и анализ звонков за счет записи разговоров и сбора статистики обращений», — сказал руководитель отдела разработки компании «СтройЭнергоКом» Марат Гасанян.

«Цифровые коммуникационные сервисы помогают компаниям выстраивать эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами. Мы продолжаем развивать решения «МТС Exolve», чтобы бизнес мог гибко управлять своими коммуникациями и повышать качество обслуживания», — отметил директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

Показать еще

Показать еще
