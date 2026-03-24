CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Жители Чечни готовятся к дачному сезону

К началу работ в саду и огороде «МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в СНТ республики. Домовладельцы и любители загородного отдыха пользуются теперь цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 15% в садовых товариществах Введенского, Ножай-Юртовского и Шелковского районов, а также в пригороде Грозного. Сейчас огородники могут быстрее загружать видео с полезными советами по уходу за грядками и делиться фото урожая, а также общаться с близкими онлайн без прерываний.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Телеком-объекты работают в высокочастотном диапазоне 4G. Он поддерживает стабильную передачу данных как в помещении, так и на улице, а также имеет увеличенную емкость сети, что позволяет пользоваться интернетом большому количеству активных пользователей.

«Тепло в нашем регионе наступает рано. Во время сезонной миграции за город в садовых товариществах увеличивается потребление интернет-трафика. Уже в марте интерес дачников к видеоплатформам и музыкальным сервисам вырос на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Наша задача — обеспечить комфорт в тех локациях, где это необходимо абонентам», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

