CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС разогнала LTE для пациентов крупнейшего центра неотложной помощи Якутии

МТС усилила сеть LTE в Якутске. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета вблизи Республиканской больницы №2 увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных работ мобильный интернет МТС стал быстрее на территории больницы и внутри всего комплекса зданий медучреждения, включая главный лечебный корпус, где ежедневно пребывают на госпитализации до 500 человек, а также в более 10 специализированных отделений, региональном сосудистом центре и диагностических службах. В зоне новых скоростей МТС оказались также столовая, лаборатория прогулочные зоны центра.

Обновленная сеть МТС покрывает и другие учреждения, входящие в медицинский кластер Якутска, в том числе Республиканский онкологический диспансер, Ожоговый центр им. В.В. Божедонова, детскую инфекционную больницу и отделения республиканской клинической больницы. Новые скорости доступны жителям 143, 50 и 48 кварталов Якутска, посетителям рынка «Манньыаттаах» и близлежащих торговых центров.

«В числе наших приоритетов по развитию сети в республике — качественная связь для важных социальных объектов, в том числе медицинских учреждений. Новые скорости LTE дают возможность пациентам свободно общаться с родными и близкими в сети, а медработникам - оперативно обмениваться данными с лабораториями, проводить онлайн-консультации с коллегами из других клиник, использовать приложения аптек. Ранее МТС ускорила в два раза LTE вблизи Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на Сергеляхском шоссе, а также около Национального центра медицины имени М.Е. Николаева в Якутске», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/