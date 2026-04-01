В иркутском Соцгородке впервые появилась сеть «МегаФона»

Мобильный интернет и сотовую связь для Соцгородка в Иркутской области обеспечил «МегаФон». Оператор установил базовую станцию, создав качественное покрытие 4G как на территории самого поселка, так и на мимо проходящей Байкало-Амурской магистрали. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая широкую зону покрытия, стабильную голосовую связь и быструю передачу данных – на скоростях до 100 Мбит/с.

Благодаря появившейся сети LTE сельчане могут с легкостью получать все необходимые государственные услуги, смотреть контент на стримингах и в соцсетях, общаться в мессенджерах. Высокие скорости интернета позволят с комфортом изучать ассортимент на маркетплейсах и заказывать понравившиеся товары, по данным из анализа трафика, в Иркутской области спрос на главные торговые интернет-площадки вырос на 45% в I квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

«Появление сети «МегаФона» в Соцгородке — это важный шаг в цифровизации небольшого, но самодостаточного посёлка. Здесь проживает порядка 600 человек, сосредоточена вся необходимая социальная инфраструктура: больница, школа, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, пункт выдачи онлайн-заказов. На территории располагается деревообрабатывающее предприятие. Жители и сотрудники местных организаций получили доступ к высокоскоростному интернету и устойчивой связи, в результате чего теперь могут с комфортом решать бытовые и рабочие вопросы», – сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.


