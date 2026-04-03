Мультигигабитные новинки Eltex: коммутаторы с портами 2.5G и 10G для Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7

Компания Eltex анонсировала новые мультигигабитные коммутаторы доступа MES2310-48DP и MES2310-12XU. Обе модели построены на аплинках 25G SFP28 и предназначены для подключения точек доступа на современных стандартах Wi-Fi и другого оборудования, требовательного к пропускной способности и питанию PoE. Оба коммутатора выходят в серийное производство летом этого года.

Роман Полухин, менеджер по продукту ШПД Eltex, сказал: «Для роста производительности беспроводной сети недостаточно одних только точек доступа – требуется комплексное инфраструктурное решение. Поэтому при разработке мультигигабитных коммутаторов мы делаем ставку на то, что они станут надёжным фундаментом для Wi‑Fi 6 и Wi‑Fi 7, обеспечивая реальную, а не “теоретическую” скорость именно в условиях высокой плотности пользователей и нагрузки, характерных для российского бизнеса».

MES2310-48DP создан для масштабных инсталляций Wi-Fi 6. Коммутатор оснащён 48 портами RJ-45 со скоростью 2.5G и поддержкой PoE/PoE+ мощностью до 30 Вт на порт. Пропускная способность в 440 Гбит/с позволяет обрабатывать трафик со всех портов без блокировок.

MES2310-12XU ориентирована на подключения точек доступа Wi-Fi 7. Двенадцать портов RJ-45 работают на скорости 10G и поддерживают PoE++ мощностью до 90 Вт для питания требовательного оборудования. Коммутатор также подходит для серверов с 10-гигабитными сетевыми картами: подключение стандартным кабелем RJ-45 (Cat.6a) напрямую в порт устраняет необходимость покупать SFP+ модули с медным интерфейсом.