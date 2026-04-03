Мультигигабитные новинки Eltex: коммутаторы с портами 2.5G и 10G для Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7

Компания Eltex анонсировала новые мультигигабитные коммутаторы доступа MES2310-48DP и MES2310-12XU. Обе модели построены на аплинках 25G SFP28 и предназначены для подключения точек доступа на современных стандартах Wi-Fi и другого оборудования, требовательного к пропускной способности и питанию PoE. Оба коммутатора выходят в серийное производство летом этого года.

Роман Полухин, менеджер по продукту ШПД Eltex, сказал: «Для роста производительности беспроводной сети недостаточно одних только точек доступа – требуется комплексное инфраструктурное решение. Поэтому при разработке мультигигабитных коммутаторов мы делаем ставку на то, что они станут надёжным фундаментом для Wi‑Fi 6 и Wi‑Fi 7, обеспечивая реальную, а не “теоретическую” скорость именно в условиях высокой плотности пользователей и нагрузки, характерных для российского бизнеса».

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

MES2310-48DP создан для масштабных инсталляций Wi-Fi 6. Коммутатор оснащён 48 портами RJ-45 со скоростью 2.5G и поддержкой PoE/PoE+ мощностью до 30 Вт на порт. Пропускная способность в 440 Гбит/с позволяет обрабатывать трафик со всех портов без блокировок.

MES2310-12XU ориентирована на подключения точек доступа Wi-Fi 7. Двенадцать портов RJ-45 работают на скорости 10G и поддерживают PoE++ мощностью до 90 Вт для питания требовательного оборудования. Коммутатор также подходит для серверов с 10-гигабитными сетевыми картами: подключение стандартным кабелем RJ-45 (Cat.6a) напрямую в порт устраняет необходимость покупать SFP+ модули с медным интерфейсом.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
