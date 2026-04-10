CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Необычные номера помогут пермякам «дотянуться» до космоса

Пермяки в преддверии Дня космонавтики могут выбрать телефонные номера, связанные с космосом. «МегаФон» добавил на витрину онлайн-магазина комбинации с цифрами 1204, отсылающими к полету в космос Юрия Гагарина, а также 1440 — это число витков, совершенных первым искусственным спутником Земли. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Зафиксировать важную дату или личный символ прямо в контактах можно при помощи красивого номера. На сайте оператора доступен интеллектуальный поиск по шаблонам: достаточно ввести любимое число, выбрать красивый «хвост» из последних четырех цифр или загрузить специальную маску. Система фильтрует свободные варианты, позволяя найти сочетание, которое имеет значение для клиента.

Аналитики выяснили, что в Пермском крае красивыми номерами заметно чаще интересуются мужчины. Их доля стабильно составляет почти 67%, тогда как женщины — 33%.

Аудитория услуги «взрослеет»: за последний год число покупателей в возрастной группе 35–44 лет приросло на 38%, а 45-54 — на 19%. Эксперты связывают это с тем, что зрелые клиенты все чаще воспринимают номер телефона как элемент личного бренда или деловой визитки, ценя порядок и узнаваемость.

Наиболее востребованными остаются «бронзовые» комбинации — их выбирают 73% клиентов, находя в них оптимальный баланс между запоминаемостью и ценой. На втором месте уверенно располагаются «серебряные» номера с долей 22%. Далее идут «золотые» и «платиновые» вариации для тех, кто ищет максимальную статусность и уникальность.

«Мы предоставляем клиентам не только качественную связь, но и предлагаем решения, которые могут нести личный смысл и отражать важные ценности. Одним из таких становится номер телефона, который выступает элементом личного бренда и цифровой визиткой. С помощью интеллектуального подбора пермяки могут найти уникальное сочетание цифр, подходящее именно им, в том числе комбинации, которые хранят память о первых шагах человечества в космосе», — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФБР смогло прочитать удаленную переписку суперзащищенного мессенджера Signal

Экс-«дочка» Сбербанка Cloud.ru собирается строить свой первый ЦОД ценой 30 миллиардов

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Сбои интернета добрались до Кремля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
