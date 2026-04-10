Необычные номера помогут пермякам «дотянуться» до космоса

Пермяки в преддверии Дня космонавтики могут выбрать телефонные номера, связанные с космосом. «МегаФон» добавил на витрину онлайн-магазина комбинации с цифрами 1204, отсылающими к полету в космос Юрия Гагарина, а также 1440 — это число витков, совершенных первым искусственным спутником Земли. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Зафиксировать важную дату или личный символ прямо в контактах можно при помощи красивого номера. На сайте оператора доступен интеллектуальный поиск по шаблонам: достаточно ввести любимое число, выбрать красивый «хвост» из последних четырех цифр или загрузить специальную маску. Система фильтрует свободные варианты, позволяя найти сочетание, которое имеет значение для клиента.

Аналитики выяснили, что в Пермском крае красивыми номерами заметно чаще интересуются мужчины. Их доля стабильно составляет почти 67%, тогда как женщины — 33%.

Аудитория услуги «взрослеет»: за последний год число покупателей в возрастной группе 35–44 лет приросло на 38%, а 45-54 — на 19%. Эксперты связывают это с тем, что зрелые клиенты все чаще воспринимают номер телефона как элемент личного бренда или деловой визитки, ценя порядок и узнаваемость.

Наиболее востребованными остаются «бронзовые» комбинации — их выбирают 73% клиентов, находя в них оптимальный баланс между запоминаемостью и ценой. На втором месте уверенно располагаются «серебряные» номера с долей 22%. Далее идут «золотые» и «платиновые» вариации для тех, кто ищет максимальную статусность и уникальность.

«Мы предоставляем клиентам не только качественную связь, но и предлагаем решения, которые могут нести личный смысл и отражать важные ценности. Одним из таких становится номер телефона, который выступает элементом личного бренда и цифровой визиткой. С помощью интеллектуального подбора пермяки могут найти уникальное сочетание цифр, подходящее именно им, в том числе комбинации, которые хранят память о первых шагах человечества в космосе», — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.