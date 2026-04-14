CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила интернет на острове Зеленый под Волжским

МТС к началу дачного сезона усилила телеком-инфраструктуру в городе Волжский Волгоградской области. В результате строительства новой базовой станции на острове Зеленый средняя скорость мобильного интернета для жителей и отдыхающих выросла на 25%.

Остров Зеленый – одна из популярных рекреационных территорий региона, расположенная в пойме реки Ахтуба. Территория активно используется жителями Волжского и Волгограда для дачного отдыха, поездок на природу и коротких путешествий в выходные. Здесь расположены садоводческие товарищества, а также востребованные места для пляжного отдыха, пикников и рыбалки.

С наступлением весенне-летнего сезона нагрузка на мобильную сеть в таких локациях традиционно увеличивается. Усиление инфраструктуры позволило повысить стабильность связи и скорость мобильного интернета как для дачников, так и для отдыхающих. Улучшенное покрытие дает возможность комфортно пользоваться навигацией, цифровыми сервисами, оставаться на связи с близкими и при необходимости оперативно обращаться в экстренные службы.

«Остров Зеленый – одно из ключевых мест притяжения для жителей Волжского в теплое время года. Сюда регулярно приезжают дачники и семьи на отдых, поэтому для нас важно обеспечить стабильную связь в период пиковых нагрузок. Запуск новой базовой станции позволил увеличить скорость мобильного интернета и сделать использование цифровых сервисов более комфортным как для жителей, так и для отдыхающих», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


