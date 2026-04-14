Т2: программные роботы на базе ИИ ускоряют решение вопросов в сервисе втрое

Т2, российский оператор мобильной связи, сообщил о том, что роботы на линии обслуживания решают запрос клиента в 3 раза быстрее операторов. В Т2 с использованием автоматизированных систем решается почти 70% запросов. Преимущества использования ИИ-инструментов в работе оператора – предиктивная диагностика проблемы и суммаризация информации о клиенте.

Автоматизированные системы идеально подходят для обработки простых запросов, и клиенты ценят их за скорость решения вопроса и возможность обойтись без специалиста для рутинных операций. Если оператор решает вопрос за 220 секунд, у робота уходит на это 70 секунд, то есть в три раза меньше. Это достигается благодаря тому, что у робота есть вся необходимая для обслуживания информация, включая профиль потребления и указание на возможный запрос.

Автоматизированные системы Т2 включают чат-ботов, голосового ассистента, ИИ для специалистов поддержки. Использование ИИ в контуре работы специалистов сервиса помогает оперативно провести предиктивную диагностику: подсвечиваются вероятностные причины обращений и их решение. Например, если клиент звонит из-за списаний, оператору подсказывают последние операции, если есть внештатная ситуация на сети – дается информация по инциденту. Механизм суммаризации позволяет сделать краткое содержание диалогов с голосовым помощником и текстовым ботом. Это помогает оператору сразу погрузиться в контекст проблемы и избавляет клиента от необходимости пересказывать разговор.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Еще одна интересная область применения ИИ – тренажер для обучения операторов, который эмулирует диалоги с клиентами, помогает отрабатывать навыки оператора поддержки и дает отчет руководителю о прогрессе.

Иван Рыбинцев, директор по развитию и цифровизации сервисов Т2, сказал: «В сервисе необходим баланс роботизации и живого обслуживания. В контуре работы оператора роботы помогают дать самый широкий контекст о «жизни» абонента в сети и узнать о проблеме клиента еще до начала общения с ним. Несмотря на всю силу этого инструмента, операторов исключить из контура обслуживания пока рано. Есть нестандартные запросы, сложные обращения и абоненты, которым пока сложно общаться на языке «цифры». Не стоит недооценивать роли ИИ в обучении операторов. Тренажер у нас не «ванильный», есть и тот, что кричит, а значит, готовит оператора к самым пессимистичным сценариям, которые не исключены в работе с людьми».

Другие материалы рубрики

В России испытали технологию группового применения ударных БПЛА: Они уничтожают цели организованной группой

В России появилась новая схема кражи денег у владельцев смартфонов на Android

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

Самые успешные нейросети работают в программировании и математике. Их создатель объяснил, почему так

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще