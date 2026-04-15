МТС прокачала сеть в пригороде Томска к предстоящему дачному сезону

МТС сообщает об увеличении зоны покрытия сети LTE в Томском районе. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования зона покрытия сети в населенных пунктах увеличилась в среднем на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии летнего сезона были установлены дополнительные базовые станции в поселке Заварзино и деревне Петровский участок, где располагаются садовые и дачные участки. Благодаря проведенным работам дачники смогут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться мессенжерами и соцсетями.

<p>Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика</p>
«Скоро лето, и пригород Томска вновь оживет за счет появления многочисленных дачников. В связи с этим мы заранее провели работы по улучшению качества сети, установив новые базовые станции там, нужно было увеличить зону покрытия и емкость сети. Наша цель – обеспечить высокое качество связи, чтобы абоненты могли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», – прокомментировал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В 2025 г. МТС обновила базовые станции в диапазоне 900 МГц в поселках Апрель, Предтеченск, Геологов, Ключи, Зональный и в селе Тимирязевское.

Другие материалы рубрики

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

В России создана цифровая модель, прогнозирующая деформацию мостов с точностью 95%

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

В российской стройотрасли создается Центр инженерии данных и ИИ-технологий

В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще