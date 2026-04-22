CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь
|

Диалог вместо нарушений: «Орелэнерго» помогает провайдерам узаконить ВОЛС

Филиал «Россети Центр» — «Орелэнерго» продолжает выявлять случаи самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах компании. С 2023 г. всего в регионе было выявлено 57 216 опор линий электропередачи (ЛЭП) с незаконным подвесом ВОЛС, в том числе с начала 2026 г. — 652. Компания прилагает значительные усилия для урегулирования ситуации, и благодаря активной работе подвесы линий связи на 40 265 опорах уже легализованы в рамках договорных отношений с «Орелэнерго». Об этом CNews сообщили представители «Орелэнерго».

Размещение ВОЛС на энергообъектах без согласования с собственником и заключения договора недопустимо. Опоры ЛЭП — это элементы критически важной инфраструктуры, эксплуатация которых строго регламентирована. Нарушение установленных правил, помимо рисков для энергосистемы, представляет прямую угрозу безопасности жителей.

Несанкционированный монтаж дополнительного оборудования, которое не было учтено при проектировании опор, ведет к перегрузке конструкций. Это может ускорить их износ, вызвать деформации и при неблагоприятных погодных явлениях привести к аварийным ситуациям, перебоям в электроснабжении социально значимых объектов.

Кроме того, наличие посторонних конструкций затрудняет работу ремонтных бригад, увеличивая время устранения неисправностей и повышая риски при проведении восстановительных технических мероприятий. Особую опасность представляет монтаж ВОЛС с нарушением требований безопасности, без отключения линий электропередачи и силами неподготовленного персонала, что создает риск поражения электрическим током, короткого замыкания и пожара.

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

«Орелэнерго» отмечает положительную тенденцию: все больше операторов связи осознают необходимость соблюдения правил. Они своевременно получают технические условия, согласовывают проекты, заключают договоры и обеспечивают профессиональный монтаж с соблюдением всех норм. Такой подход гарантирует сохранность инфраструктуры, надежность электроснабжения и безопасность.

Сотрудники энергокомпании готовы сотрудничать с добросовестными провайдерами, желающими использовать для подвеса своего оборудования опоры линий электропередачи. Подать официальную заявку на размещение ВОЛС и объектов связи с использованием инфраструктуры энергокомпании можно на сайте АО «Россети Цифра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принцип Парето в мобильной безопасности: почему защита от реверс-инжиниринга дает максимальный эффект

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

В российских самолетах Ту-214 начали ставить отечественные комплексы для доступа в интернет

ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще