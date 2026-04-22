Диалог вместо нарушений: «Орелэнерго» помогает провайдерам узаконить ВОЛС

Филиал «Россети Центр» — «Орелэнерго» продолжает выявлять случаи самовольного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах компании. С 2023 г. всего в регионе было выявлено 57 216 опор линий электропередачи (ЛЭП) с незаконным подвесом ВОЛС, в том числе с начала 2026 г. — 652. Компания прилагает значительные усилия для урегулирования ситуации, и благодаря активной работе подвесы линий связи на 40 265 опорах уже легализованы в рамках договорных отношений с «Орелэнерго». Об этом CNews сообщили представители «Орелэнерго».

Размещение ВОЛС на энергообъектах без согласования с собственником и заключения договора недопустимо. Опоры ЛЭП — это элементы критически важной инфраструктуры, эксплуатация которых строго регламентирована. Нарушение установленных правил, помимо рисков для энергосистемы, представляет прямую угрозу безопасности жителей.

Несанкционированный монтаж дополнительного оборудования, которое не было учтено при проектировании опор, ведет к перегрузке конструкций. Это может ускорить их износ, вызвать деформации и при неблагоприятных погодных явлениях привести к аварийным ситуациям, перебоям в электроснабжении социально значимых объектов.

Кроме того, наличие посторонних конструкций затрудняет работу ремонтных бригад, увеличивая время устранения неисправностей и повышая риски при проведении восстановительных технических мероприятий. Особую опасность представляет монтаж ВОЛС с нарушением требований безопасности, без отключения линий электропередачи и силами неподготовленного персонала, что создает риск поражения электрическим током, короткого замыкания и пожара.

«Орелэнерго» отмечает положительную тенденцию: все больше операторов связи осознают необходимость соблюдения правил. Они своевременно получают технические условия, согласовывают проекты, заключают договоры и обеспечивают профессиональный монтаж с соблюдением всех норм. Такой подход гарантирует сохранность инфраструктуры, надежность электроснабжения и безопасность.

Сотрудники энергокомпании готовы сотрудничать с добросовестными провайдерами, желающими использовать для подвеса своего оборудования опоры линий электропередачи. Подать официальную заявку на размещение ВОЛС и объектов связи с использованием инфраструктуры энергокомпании можно на сайте АО «Россети Цифра».