«Саммит Банк» перешел на российскую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

«Саммит Банк» завершил проект по миграции корпоративной почты на российскую платформу CommuniGate Pro. В компании развернута единая экосистема коммуникаций для более 100 сотрудников, которая обеспечивает высокую степень информационной безопасности и полный отказ от ИТ-решений иностранного поставщика. Проект по внедрению CommuniGate Pro выполнила ГК «Акцент». Об этом CNews сообщил представитель CommuniGate Pro.

КБ «Саммит Банк» — универсальный кредитный банк, содействующий социально-экономическому развитию Приморского края с 1989 г. Компания имеет головной офис во Владивостоке, филиалы в Большом Камне и в Москве. Банк фокусируется на кредитовании бизнеса, розничных услугах и расчетно-кассовом обслуживании клиентов.

В банке планомерно развивают ИТ-инфраструктуру, строго соблюдая требования ЦБ РФ к информационной безопасности. Очередным этапом проекта по развитию ИТ-контура стала задача по импортозамещению почтовой системы.

Основной целью банка было не просто формальное импортозамещение, а сохранение привычного уровня удобства и производительности корпоративной почты для сотрудников. Так, по итогам анализа рынка для перехода с Redmail в компании выбрали платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro.

Продукт отвечал требованиям банка по зрелости платформы, а также по гибкости интеграции и возможностям работы с архивами, что особенно критично для финансовой организации. Дополнительную роль при выборе сыграли возможность интеграции платформы с Active Directory для единой авторизации пользователей, а также опыт вендора в области цифровизации предприятий банковского сектора.

Проект по импортозамещению был реализован в сжатые сроки — всего за два месяца. Для покрытия потребностей текущего штата были приобретены 110 лицензий. Благодаря режиму «сосуществования систем», которые заложены в основу плана по мягкой миграции на СommuniGate Pro, все лицензии были развёрнуты без приостановки работы сотрудников.

Особое внимание команды внедрения было уделено информационной безопасности: решение было интегрировано с Kaspersky Security Mail Gateway, а сама платформа развернута в виртуальной инфраструктуре банка, что соответствует требованиям к защите данных в финансовом секторе.

Ещё одной особенностью проекта стала техническая реализация архивирования переписки. Эту задачу банк вывел за пределы новой почтовой платформы в стороннее решение. Такой подход стал возможен благодаря гибкой архитектуре CommuniGate Pro, которая легко интегрируется с внешними системами. В итоге банку не пришлось дополнительно инвестировать в перестройку ИТ-инфраструктуры под новый продукт — он смог продолжить работу в рамках ранее отлаженных процессов, не требующих доработки.

«По итогам проекта мы получили не просто замену почтового сервера, а устойчивую корпоративную коммуникационную платформу, которая обеспечивает предсказуемую работу и соответствует требованиям информационной безопасности. CommuniGate Pro показала себя зрелым, стабильным продуктом, без значительных ресурсов на администрирование. Это позволило заметно снизить нагрузку на нашу внутреннюю ИТ-команду и создало основу для дальнейшего развития экосистемы унифицированных коммуникаций в банке», — сказал Андрей Бурков, начальник отдела автоматизации КБ «Саммит Банк».

«CommuniGate Pro имеет многолетний опыт внедрений в банковской сфере — от региональных кредитных организаций до крупных игроков рынка. Мы рады, что зрелость платформы и наша оперативная поддержка помогли «Саммит Банку» реализовать проект импортозамещения без компромиссов по функционалу и безопасности. Мы продолжим развивать продукт и дополнять его новыми сервисами, позволяющими бизнесу быстрее переходить на проверенное импортонезависимое ПО», — отметил Антон Шпорт, директор коммерческого департамента CommuniGate Pro.