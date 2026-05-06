Подтверждена совместимость IP-телефонов «Флат» с КАТС «МиниКом» MX-1000 «Информтехники»

В рамках развития системы импортозамещения в корпоративных коммуникациях компания «Флат-Про» и группа компаний «Информтехника» подтвердили совместимость IP-телефонов «Флат-Про» с мультисервисной платформой связи «МиниКом» MX-1000. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

В результате завершенного цикла лабораторных испытаний установлена стабильная работа всех ключевых функций IP-телефонов в составе КАТС «МиниКом» MX-1000. Интеграция обеспечивает корпоративным клиентам возможность создания доверенных коммуникационных сетей на базе отечественного оборудования.

Тестирование моделей IP-телефонов «Флат-Про» проводилось в лаборатории совместимости, включая: нагрузочное тестирование (до 5000 одновременных звонков); проверку всех кодеков и протоколов; проверку всех функций и настройку через AutoProvision; интеграции с СОРМ и системами мониторинга; тестирование отказоустойчивости; тестирование совместной работы ФСТЭК‑сертифицированных версий станции и IP‑телефонов.

«МиниКом» MX-1000 — масштабируемая мультисервисная АТС высокой емкости, до 10 тыс. абонентов на одну КАТС, объединяющая функции телефонии, расширенные ДВО и интеграцию с системами профессиональной радиосвязи стандартов TETRA, DMR и сетями LTE. Решение сертифицировано ФСТЭК четвертого уровня доверия для объектов с повышенными требованиями к безопасности и КИИ.

«Совместимость IP-телефонов «Флат» с платформой «МиниКом» MX-1000 позволяет заказчикам создавать суверенные системы корпоративной связи без компромиссов по функционалу и безопасности. Это особенно важно для объектов КИИ и системообразующих предприятий, где требуются решения отечественного производства, соответствие стандартам безопасности и подтвержденная совместимость компонентов», — отметил Иван Горбачев, руководитель направления унифицированных коммуникаций ГК «Информтехника».

«Наши IP-телефоны созданы для российских платформ связи. Подтверждение совместимости с «МиниКом» MX-1000 расширяет возможности наших клиентов по созданию импортонезависимых коммуникационных сетей», — сказала Мария Бобцова, директор по развитию бизнеса «Флат-Про».