VAS Experts обеспечил масштабирование сети и запуск Wi-Fi Hotspot для интернет-провайдера с Черноморского побережья России

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts реализовал проект по масштабированию инфраструктуры связи и подключению сервиса Wi-Fi Hotspot для российского интернет-провайдера «Бизнес-связь». Об этом CNews сообщил представитель VAS Experts.

Команда вендора выстроила решение на базе платформы СКАТ с целью подготовки сети оператора к росту абонентской базы и увеличению нагрузки. В результате реализации проекта «Бизнес-связь» нарастила емкость инфраструктуры, улучшила управление трафиком и открыла доступ к беспроводному интернету для частных и корпоративных клиентов.

Сотрудничество компаний началось в 2014 г. и развивалось по мере изменения требований рынка. Изначально «Бизнес-связь» использовала собственные инструменты управления трафиком. Но после введения реестра запрещенных сайтов и обязательного DPI возникла потребность в более масштабируемом решении. Это привело к выбору системы СКАТ от VAS Experts. На первом этапе она применялась для выполнения регуляторных требований. Затем с развитием функционала начался переход к использованию системы для абонентской авторизации: сначала в отдельных сегментах сети, а позже и для массовых подключений.

Полноценное внедрение СКАТ в инфраструктуру интернет-провайдера потребовало интеграции с биллинговой системой Hydra Billing. Этот процесс занял около трех лет, в течение которых команда VAS Experts выстроила логику авторизации, учет абонентов и работу с тарифами через API. Таким образом, СКАТ был глубоко интегрирован с биллингом и стал использоваться в ключевых абонентских сценариях, включая IPoE-авторизацию, управление тарифами, CG-NAT и идентификацию в публичных Wi-Fi-сетях.

По мере развития сети интернет-провайдер также стал применять механизмы приоритезации трафика с помощью встроенного DPI, что позволило повысить качество восприятия сервисов конечными пользователями. Платформа СКАТ стала единым центром управления трафиком и сетевыми политиками, что дало оператору возможность гибко настраивать параметры качества обслуживания и балансировать нагрузку.

Отдельным этапом проекта стал запуск Wi-Fi Hotspot. Сервис предназначен для авторизации пользователей в публичных и корпоративных сетях и поддерживает различные сценарии подключения, включая гостевой доступ и вход по учетным данным. В ходе внедрения потребовалась доработка логики авторизации. Изначально система Wi-Fi Hotspot от VAS Experts предусматривала подтверждение по коду. Такой вариант не соответствовал требованиям проекта, поэтому команда вендора доработала логику авторизации абонентов. В результате была реализована схема с исходящим звонком со стороны пользователя, которая соответствовала тарифной и ресурсной политике интернет-провайдера.

Запуск сервиса Wi-Fi Hotspot обеспечил «Бизнес-связи» стабильный рост пользовательской активности. Ежедневно фиксируется около трех тысяч новых авторизаций, а общее число подключений к Wi-Fi превышает пять тысяч, при этом значительная часть из них проходит через СКАТ.

«Операторы связи сегодня работают в условиях постоянного роста трафика и усложнения сервисной модели. Им требуется единая система управления сетью и сервисами доступа. В проекте с “Бизнес Связь” мы помогли расширить сеть и запустить Wi-Fi Hotspot без перестройки существующей архитектуры», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

«Бизнес-связь» планирует дальнейшее развитие платформы СКАТ, включая масштабирование инфраструктуры и расширение возможностей IPoE-авторизации, а также развитие Wi-Fi Hotspot и аналитики подключений с последующим завершением миграции клиентов и совершенствованием инструментов управления трафиком.