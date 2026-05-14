В городе нефтехимиков усилили сеть 4G

«МегаФон» улучшил качество телеком-сети в Ангарске. Техническая служба оператора установила дополнительные базовые станции и модернизировала существующее оборудование, в результате емкость сети выросла, связь стала еще надежнее и устойчивее к перегрузкам, а в интернет можно выходить на более высоких скоростях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В работе нового оборудования одновременно задействованы низкие, средние и высокие частотные диапазоны. Такое сочетание дает сети широкое покрытие и при этом обеспечивает хорошие скорости интернета, а сигнал сохраняет устойчивость даже в пиковые моменты нагрузки. В результате жителям Ангарска стало удобнее пользоваться привычными цифровыми сервисами: банковским приложениями, госпорталами, мессенджерами и маркетплейсами.

В зону усиленного покрытия вошли Первый промышленный массив, Московский тракт, железная дорога и ряд садоводств на окраине города. Также в разных частях Ангарска прошла модернизация телеком-оборудования. Специалисты оптимизировали частоты и добавили дополнительные мощности.

«Ангарск является одним из самых активных городов Иркутской области по потреблению сотового трафика. В среднем каждый житель в день скачивает почти 2,5 ГБ интернет-данных и разговаривает по телефону около 40 минут. В то же время за первый квартал текущего года голосовой трафик увеличился на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Подобные точечные работы по усилению сети дают максимальный эффект: облегчают нагрузку на соседние телеком‑объекты и повышают надежность связи», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.