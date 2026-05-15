CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«РТК-Сервис» продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%

«РТК-Сервис» выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интегратора проанализировали более 300 сегментов магистральной и региональной сети оператора связи, увеличили ее эксплуатационный запас и практически свели к нулю отказы, связанные с нестабильной работой оборудования. Об этом CNews сообщил представитель «РТК-Сервис».

Системный интегратор «РТК-Сервис» завершил комплексный проект по аудиту и оптимизации оптического дизайна сети на DWDM-оборудовании производства Nokia. Главная цель – уменьшить количество отказов и повысить качество передачи высокоскоростного трафика для федерального оператора связи.

Благодаря проделанной работе инженерам удалось самостоятельно, без участия вендора Nokia, существенно увеличить стабильность работы сети оператора связи. В частности, эксплуатационный запас с учетом долгосрочной перспективы использования оборудования вырос до 60-70%, а количество отказов сети DWDM, связанных с работой на предельных уровнях оптической мощности высокоскоростных магистралей, уменьшилось практически до нуля.

«Работа сети DWDM на предельных параметрах означает, что любое незначительное внешнее воздействие, будь то температурные колебания, физическое воздействие на кабель или флуктуации оборудования, может привести к мгновенной потере трафика. Например, одна оптическая линия может передавать 90–100 каналов по 100 Гбит каждый, что в сумме составляет до 10 терабайт данных, которые рискуют исчезнуть в одно мгновение. После оптимизации у каждого сегмента появился необходимый запас, и такие риски были полностью нивелированы», – сказал руководитель группы поддержки транспортных сетей «РТК-Сервис» Андрей Демин.

Процесс аудита, который провел «РТК-Сервис», существенно отличается от классического подхода. Вместо стандартной выдачи списка замечаний, инженеры реализовали полный цикл работ под ключ. Сначала через удаленный доступ, предоставленный «Ростелекомом», специалист заходил на каждый узел и собирал актуальные данные. Затем он загружал эти данные в специализированную программу, которая рассчитывала обновленный линейный дизайн, выявляла критические моменты и проводила их детальный анализ. На основе этого эксперт готовил подробные рекомендации для сотрудников заказчика о том, что необходимо изменить на конкретном узле. При этом специалисты «РТК-Сервис» сопровождали выполнение рекомендаций, поскольку некоторые процедуры были достаточно сложными и требовали контроля. Затем инженер повторно собирал обновленные данные, вносил их в программу, проверял – убеждался, что сеть работает в оптимальных параметрах, – и только после этого переходил к следующему сегменту. Это была многоэтапная итерационная работа по каждому из более чем 300 сегментов в отдельности, от узла к узлу, что потребовало исключительной кропотливости и постоянного контроля.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Важнейшей технической особенностью проекта стал самостоятельный перерасчет оптического бюджета. Оптический бюджет – это математическая модель, которая определяет, какое оборудование и на каких участках должно быть установлено, чтобы обеспечить передачу заданного числа каналов с учетом старения кабеля, температурных изменений и эксплуатационных запасов. Обычно такой перерасчет выполняется только вендором, однако «РТК-Сервис» благодаря наличию уникального инструмента и глубоких инженерных знаний смог выполнить его самостоятельно.

«После ухода западных вендоров с российского рынка многие потеряли доступ к критически важным инженерным компетенциям. Однако по оборудованию Nokia РТК-Сервис стал обладателем эксклюзивной экспертизы, и в этом проекте мы её полностью применили. Наши специалисты пересчитали оптический бюджет для сотен сегментов, подняли эксплуатационный запас с критических 30-40% до 60–70% и практически обнулили отказы. Мы показали, что наша инженерная команда способна не только обслуживать, но и перепроектировать сложнейшие оптические сети без единого обращения к производителю. Теперь инфраструктураРостелекома” на Nokia работает не просто стабильно — она защищена на годы вперёд», – сказал генеральный директор «РТК-Сервис» Константин Савчук.

«На сетях «Ростелекома» одновременно представлено оборудование разных западных производителей, и заместить такой объем мультивендорной инфраструктуры в моменте невозможно, это долгий и технологически сложный процесс. При этом наша ключевая обязанность как федерального оператора – обеспечить непрерывность связи для миллионов абонентов без потери качества. Ранее «РТК-Сервис» уже принял на себя обслуживание оборудования Huawei и Juniper, и, что самое важное, отлично справляется с этой задачей – показатели SLA на уровне вендоров или лучше. Нам нужен не просто поставщик услуг, а партнер с нестандартным инженерным подходом. Проект по оборудованию Nokia – яркий пример: вместо шаблонной техподдержки мы получили глубокий аудит, перерасчет оптического дизайна и увеличение эксплуатационного запаса. Это именно тот уровень ответственности и экспертизы, который позволяет нам уверенно планировать развитие сетей в современных условиях», – сказал заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290