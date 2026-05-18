«2ГИС» запустил оплату проезда в метро Нижнего Новгорода

«2ГИС» запустил оплату проезда в метрополитене — пилотный проект стартовал в Нижнем Новгороде. Теперь пользователи могут оплачивать поездки в метро прямо в приложении геосервиса. Это быстро и удобно: достаточно построить маршрут в приложении — и если он включает метро, «2ГИС» предложит оплатить поездку в пару кликов.

«2ГИС» продолжает развивать оплату общественного транспорта в приложении: ранее в 14 городах России геосервис запустил оплату проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах. Нижний Новгород стал первым городом в России, где доступна оплата проезда на метро в «2ГИС». Оплата в геосервисе не требует отдельной транспортной карты и всегда под рукой в привычном приложении — не нужно искать кассы или терминалы для пополнения. Электронный билет и история поездок сохраняются в профиле, а оплату можно провести картой любого банка — удобно и для горожан, и для гостей города.

Чтобы воспользоваться сервисом, можно выбрать любой удобный способ: построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль — в каждом из этих разделов доступна оплата — любой банковской картой. После оплаты в приложении сформируется QR-код — его нужно будет приложить к считывателю на турникете метро.

«В «2ГИС» оплата общественного транспорта становится частью привычного маршрута: к автобусам, троллейбусам и трамваям добавилось метро. Нижний Новгород — первый город, где можно оплатить поездку в метрополитене прямо в картографическом сервисе. Оплата в «2ГИС» экономит время: не нужно искать кассы и терминалы или пополнять транспортные карты — достаточно пары кликов в привычном приложении. При этом проезд можно оплатить и заранее — QR-код появится в приложении и будет под рукой в нужный момент», — отметил менеджер продукта «Транспорт» в «2ГИС» Дмитрий Шварц.

Оплата проезда в метро Нижнего Новгорода уже доступна в актуальной версии «2ГИС» для iOS и Android.