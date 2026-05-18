«Ростелеком» и «Рэдмэдробот» запускают совместную разработку ИИ-инструментов

«Ростелеком» и компания «Рэдмэдробот» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Меморандум закрепил намерение сторон создавать и выводить на рынок линейку ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

Компании переходят от обсуждения технологий к реальным проектам: объединение опыта «Ростелекома» в создании крупных цифровых сервисов и экспертизу «Рэдмэдробот» в области мультиагентных решений для бизнеса и ИИ-консалтинга.

Партнеры сосредоточатся на ряде ключевых направлений: создание ИИ-инструментов для разных отраслей экономики; развитие безопасной среды разработки, тестирование и мониторинг нейросетей; запуск пилотных инициатив и внедрение ИИ в бизнес-процессы; обеспечение этики и защиты данных при работе с ИИ; а также обмен знаниями о глобальных трендах в архитектуре нейросетей и методах их обучения.

Роман Хазеев, директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома»: «Технологии искусственного интеллекта — главный фактор глобальной конкуренции. Сотрудничество с «Рэдмэдробот» направлено на практический результат. Объединение наших компетенций ускорит цифровую трансформацию российской экономики, представит рынку новые инструменты, которые решат конкретные прикладные задачи».

Алексей Макин, основатель и акционер «Рэдмэдробот»: «Рынку уже недостаточно точечных ИИ-экспериментов, бизнесу нужны надежные и масштабируемые решения, встроенные в ключевые процессы. Совместно с “Ростелекомом” мы планируем создавать ИИ-инструменты, которые смогут работать в промышленном контуре крупных компаний, соответствовать требованиям безопасности и при этом давать измеримый бизнес-эффект. Для нас это партнерство — важный шаг к формированию зрелой ИИ-инфраструктуры российского рынка».

