CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация
|

Wheelies развивает беспилотные системы без зависимости от GPS

Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) представила концепцию применения NoGPS-технологий для беспилотных систем в промышленной и инфраструктурной среде. В компании считают отказ от зависимости от спутниковых систем важным этапом развития автономной робототехники для сложных объектов и планируют сосредоточить развитие платформы Wheelies на этом направлении. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Концепция предусматривает переход от спутникового позиционирования к автономному ориентированию на базе компьютерного зрения, визуально-инерциальной одометрии и бортовых сенсоров. Подход рассчитан на промышленные и инфраструктурные сценарии, в которых важна способность дрона продолжать выполнение миссии без постоянного доступа к внешней навигационной инфраструктуре. В этих условиях дрон способен выполнять миссии при ограниченной связи, локально сохранять данные и передавать их после восстановления соединения.

Среди направлений применения: обследование тоннелей и закрытых производственных помещений, логистические операции внутри промышленных площадок, а также работа в условиях ограниченной связи и радиомолчания. Отдельное направление связано с использованием NoGPS-навигации на распределенных и удаленных объектах.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Например, при обследовании энергетической подстанции беспилотник способен выполнять автономный облет в условиях сильных электромагнитных помех, где GPS-навигация работает нестабильно. Аналогичный подход может использоваться внутри производственных цехов, складских комплексов, где спутниковая навигация недоступна физически.

«Для многих промышленных сценариев спутниковая навигация остается ограничением, поскольку инфраструктурная среда часто не соответствует условиям открытого пространства. Поэтому использование беспилотных систем постепенно смещается в сторону моделей, способных работать без постоянного доступа к GPS. В таких системах дрон ориентируется на основе анализа окружающей среды и данных собственных сенсоров», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Операторам в два раза повышают пошлины за телефонные номера

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290