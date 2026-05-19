«Ростелеком» представил стратегию развития на 2026–2030 годы

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых решений, объявляет о ключевых приоритетах и целях новой стратегии до 2030 г. В предстоящие пять лет «Ростелеком» выйдет на новый этап развития как эффективно растущий цифровой лидер с собственным уникальным технологическим фундаментом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Основными приоритетами в рамках нового стратегического цикла станут: укрепление собственного технологического фундамента за счет умных инвестиций, развития ИТ-активов, создания отраслевой экспертизы и внедрения новых технологий; удержание лидерства в телекоме для населения, бизнеса и государства; усиление рыночных позиций и увеличение отрыва от конкурентов в цифровых бизнесах: рост выручки цифрового бизнеса до 0,5 трлн руб.; обеспечение цифрового суверенитета государства и технологической независимости бизнеса; фокус на повышение эффективности.

Успешная реализация инициатив в рамках новой стратегии позволит «Ростелекому»: обеспечить среднегодовую выручку более 1 трлн руб. в период 2026–2030 гг., рост выручки от телеком-бизнеса прогнозируется на уровне выше инфляции, от цифрового бизнеса — в среднем на 15% в год; увеличить долю цифрового бизнеса в выручке в 2030 году до 40%; обеспечить целевой уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/OIBDA не выше 2,5х; обеспечить величину капитальных затрат к выручке на уровне не выше 20% в среднем за 2026–2030 гг.; сохранить показатель OIBDA margin на уровне 37–38% на горизонте 2026–2030 гг.; в 3,5 раза увеличить чистую прибыль в 2030 г. по сравнению с 2025 г.; в два раза увеличить дивидендный поток по итогам 2026–2030 гг. относительно 2021–2025 гг.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Несмотря на череду глобальных вызовов последних лет “Ростелеком” успешно реализовал задачи стратегии на 2021−2025 гг., став сильной многопрофильной цифровой компанией. Мы не только укрепили свои лидерские позиции в традиционных сегментах телеком-рынка, но и вошли в топ ИТ-компаний страны по таким направлениям, как облачные сервисы, информационная безопасность, цифровизация государства и регионов, разработка коммерческого ПО. Результатом нашей работы стало формирование собственного мощного технологического фундамента с уникальным сочетанием цифровой инфраструктуры, ИТ-активов, технологий и отраслевой экспертизы. В новом стратегическом цикле мы видим “Ростелеком” эффективно растущим цифровым лидером с опорой на собственный технологический фундамент. Умные инвестиции, опережающее развитие ИТ-активов и внедрение инноваций позволят компании укреплять свое лидерство на ключевых сегментах рынка и усиливать отрыв от конкурентов. Как активный участник формирования технологического суверенитета страны, компания продолжит развивать производство отечественного оборудования, разрабатывать собственные ИТ-решения, ПО и платформы для цифровых сервисов. Большие перспективы видим в нашем коммерческом ИТ-кластере, предлагающем собственное ПО для рынка как в России, так и за рубежом. Фокус на цифровой рост, эффективность и последовательную реализацию стратегических инициатив приведет к кратному росту чистой прибыли и удвоению дивидендного потока в новом стратегическом цикле. Это важнейшие ориентиры, отражающие результативность нашей работы и привлекательность компании в глазах акционеров. “Ростелеком” как компания с 30-летней историей на публичном рынке капитала продолжит создавать дополнительную стоимость в интересах наших акционеров и инвесторов».

