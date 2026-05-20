Itglobal.com модернизировала сеть ГК «Интерлизинг» и ускорила работу филиалов

Компания Itglobal.com (направление системной интеграции корпорации ITG) реализовала проект модернизации сетевой инфраструктуры для ГК «Интерлизинг», лизинговой компании с филиальной сетью по всей России. Поэтапный переход позволил перевести центральный офис и ЦОД компании на новую архитектуру и обеспечить централизованное управление инфраструктурой. В результате суммарная пропускная способность сети выросла почти в 10 раз, а задержки при взаимодействии с филиальной сетью сократились в 5 раз. Об этом CNews сообщил представитель Itglobal.com.

Для бизнеса ГК «Интерлизинг» критичны стабильные коммуникации между подразделениями, доступ к внутренним системам и надежная работа защищенных каналов и интеграций с внешними контрагентами. При этом к моменту старта проекта существующая инфраструктура постепенно переставала справляться с ростом нагрузки. Не хватало пропускной способности, росло число удаленных подключений, а распределенное управление сетью усложняло развитие системы. Поэтому при модернизации сети важно было обеспечить производительность и бесперебойную работу при нагрузках и обновлениях.

Перед началом проекта специалисты Itglobal.com совместно с заказчиком рассмотрели несколько вариантов развития инфраструктуры — от точечного расширения сети до полной смены сетевого стека. В итоге компания выбрала сценарий комплексной модернизации с поэтапным переходом на новую архитектуру. Работы начались со стабилизации существующей схемы: команда обновила часть сетевого оборудования, внедрила кластеризацию и перевела инфраструктуру на новый протокол маршрутизации. Было настроено резервирование каналов связи, повышена отказоустойчивость межсетевых экранов перед основной миграцией.

Далее модернизация проходила поэтапно. Специалисты подготовили площадку в ЦОД, развернули новое оборудование и настроили целевую архитектуру, после чего перевели сетевое ядро и начали перенос серверной части. Подход сохранил устойчивую работу телефонии, защищенных подключений и интеграций с банками и партнерами. Все работы проводились в согласованные технические окна без участия пользователей.

Дополнительно компания стандартизировала конфигурации и устранила накопленный технический долг. Это дало возможность перейти к централизованному управлению инфраструктурой с единой точкой контроля политик безопасности и обновлений. Кроме того, процесс обновления оборудования и систем безопасности перестал быть рискованной операцией: теперь компания может планово обновлять прошивки и сигнатуры без угрозы для непрерывности бизнес-процессов.

«Мы изначально закладывали миграцию как поэтапный процесс с проверкой каждого слоя сети, а не как одномоментное переключение. Сначала удалось стабилизировать текущую схему, затем аккуратно вывести новое ядро и только после этого переносить сервисы. Такой порядок снижает количество точек отказа и делает переход управляемым даже в распределенной инфраструктуре», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

В результате модернизации ГК «Интерлизинг» получила два независимых интернет-подключения с балансировкой нагрузки между провайдерами. Благодаря обновлению архитектуры и настройке современных протоколов маршрутизации суммарная пропускная способность сети выросла почти в 10 раз, а задержки при взаимодействии с филиальной сетью сократились в пять раз.

«Для нас было критически важно, чтобы смена ядра сети не повлекла за собой ошибок или остановки бизнес-процессов. Переход требовал высокой квалификации. Работы были выполнены корректно, переключение прошло без сбоев. Партнер провел качественную подготовку, что позволило избежать проблем при миграции», — сказал Алексей Тюменцев, руководитель управления ИТ-инфраструктуры ГК «Интерлизинг».

После завершения финального этапа подключения филиалов вся сетевая инфраструктура ГК «Интерлизинг» будет переведена на современное оборудование с централизованным управлением. Сотрудничество компаний продолжается в формате технической поддержки и сопровождения инфраструктуры.