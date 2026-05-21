CommuniGate Pro и eXpress объявили о стратегическом партнерстве

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и российский разработчик защищенного мессенджера для бизнеса eXpress официально объявили о заключении стратегического партнерства. Стороны подтвердили полную совместимость своих продуктов, подписав 19 мая соответствующее соглашение, и вывели сотрудничество на новый уровень, предлагая рынку единую экосистему для повседневной рабочей коммуникации. Теперь заказчики, включая организации государственного сектора и субъекты КИИ, могут одновременно закрыть потребность и в официальном документообороте, и в быстрых онлайн-коммуникациях в рамках одного интегрированного решения.

CommuniGate Pro предлагает своим заказчикам единую платформу для корпоративных коммуникаций: надежную почтовую инфраструктуру, календари, контакты, файловое хранилище. Платформа работает на рынке более 27 лет, используется в 50 странах мира. Решение предъявляет минимальные требования к вычислительной инфраструктуре, включено в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК, что особенно важно для госзаказчиков и компаний критической информационной инфраструктуры.

eXpress выступает удобным пользовательским фронтом, предоставляя единую точку входа в корпоративные сервисы. Это защищенный мессенджер, который включает личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, конференции на 500+ участников, а также технологию мини-приложений SmartApps (смартаппы) для доступа к бизнес-системам в одном окне. Платформа обеспечивает снижение рисков утечек данных за счет переноса коммуникации из публичного интернета в защищенный периметр компании. В свою очередь, смартаппы обеспечивают бесшовный доступ в корпоративную почту и календарь с возможностью управления письмами, папками, подписями и создания встреч, что позволяет встроить почтово-календарный функционал CommuniGate Pro непосредственно в интерфейс ежедневной работы сотрудника.

Партнерство обеспечивает бесшовную миграцию с зарубежных систем – методология от CommuniGate Pro позволяет плавно перевести пользователей на российскую платформу в течение 1-2 месяцев, не прерывая рабочие процессы

Андрей Врацкий, CEO и основатель eXpress, сказал: «Мы высоко оцениваем перспективы нашего сотрудничества. Наши решения развиваются в русле современных унифицированных коммуникаций, а подтверждённая в реальных проектах совместимость помогает заказчикам сделать свою корпоративную цифровую среду мобильной и открыть бесшовный доступ к ней для каждого сотрудника».

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro, отметил: «Наши платформы продемонстрировали стабильную совместную работу во всех основных конфигурациях – от базовых сценариев до высоконагруженных. Это открывает заказчикам доступ к гибкой, защищенной и полностью отечественной коммуникационной среде. Мы рады укреплению партнерства с eXpress и будем продолжать развивать технологическую совместимость для российских организаций»

