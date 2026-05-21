МТС запустит в Мурманской области первые отечественные базовые станции «Иртея»

Компания МТС к началу 2027 года разместит на своей сети мобильной связи в Мурманской области отечественные базовые станции «Иртея». Установка российского телеком-оборудования запланирована в населенных пунктах Кольского района, а также вдоль автодороги Мурманск-Териберка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), полную интеграцию с действующей мобильной сетью ПАО МТС и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В настоящее время в 58 регионах страны уже работает 1,2 тыс. таких станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «ИРТЕЯ» к 2030 году поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Переход на российские базовые станции направлен на укрепление технологической независимости и повышение надежности функционирования сетей связи. «Иртея» легко встраивается в существующую сеть и обеспечивает надежную защиту данных. В дальнейшем мы планируем продолжить развитие региональной инфраструктуры, используя телекоммуникационное оборудование российского производства», — сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

