«Информтехника» выпустила портативную АТС «МиниКом MX-1000-П» для развертывания связи в полевых условиях

Группа компаний «Информтехника», российский производитель доверенных систем профессиональной связи, представила «МиниКом MX-1000-П» — портативную АТС в защищенном кейсе, рассчитанную на быстрое развертывание временного или резервного узла связи в полевых условиях. Решение предназначено для удаленных и труднодоступных объектов, временных площадок, аварийных участков и мобильных бригад, поддерживает IP- и аналоговые устройства, голосовую связь, видеосервисы, обмен сообщениями и файлами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Портативная АТС «МиниКом MX-1000-П» объединяет голосовую и видеосвязь, защищенный обмен данными, работу с IP- и аналоговыми устройствами. По сути MX-1000-П — компактный коммуникационный узел, который можно развернуть на месте и использовать как основную или резервную точку связи в сценариях, где важны скорость запуска, автономность и контроль над инфраструктурой.

АТС в кейсе

«МиниКом» MX-1000П выполнена в ударопрочном влагозащищенном корпусе и рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Встроенное резервирование питания позволяет системе работать автономно, сохранение настроек при отключении электропитания упрощает использование в полевых сценариях на объектах с нестабильным энергоснабжением, отказоустойчивость системы достигает 99,9%.

Абонентская емкость до 24 аналоговых и 100 SIP-абонентов, поддержка голосовой связи, видеозвонков и конференций, чатов и обмена файлами. Для подключения к внешним сетям предусмотрены SIP-транк и интерфейсы Ethernet 100/1000 Base-TX.

Передача данных осуществляется с шифрованием, реализовано ролевое разграничение доступа и удаленное администрирование через веб-интерфейс. Система поддерживает подключение мобильных устройств, полевых планшетов и ПК, что упрощает взаимодействие распределенных команд на удаленных площадках.

Сценарии применения

Решение рассчитано на мобильные бригады, аварийно-восстановительные службы, временные штабы и удаленные площадки, где критична устойчивая связь. Подобный формат востребован и на труднодоступных объектах, включая вахтовые поселки, промышленные площадки, объекты нефтедобычи, метеостанции и другие локации, где важно обеспечить узел связи для передачи голоса, видео и данных.

Особенность «МиниКом MX-1000П» — возможность интеграции с сетями мобильной радиосвязи TETRA и DMR. Для предприятий и инфраструктурных заказчиков это означает не только расширение сценариев связи, но и возможность связать в едином контуре разные каналы оперативной коммуникации, сохранив управляемость сети и упростив координацию персонала в полевых условиях.

Контекст рынка

Спрос на такие решения меняется: портативные АТС перестают восприниматься как редкий или временный инструмент, и все чаще используются для резервирования, оперативного запуска и поддержания связи в распределенной инфраструктуре, где важно сохранить непрерывность процессов даже в нестандартных условиях.

«Рынком движет потребность в автономности и мультисервисности. Заказчикам важна возможность быстро развернуть систему «в поле» без потери функционала, включая поддержку SIP, радиосвязи, медиаконтента, при соблюдении требований безопасности. Сочетание этих параметров формирует спрос на подобные решения в промышленности, транспорте и на инфраструктурных объектах», – сказал коммерческий директор ГК «Информтехника» Алексей Яцевский.

Технический и отраслевой контекст

«МиниКом MX-1000-П» дополняет линейку решений «Информтехники» для корпоративной и технологической связи. Компания уже 35 лет разрабатывает российские системы профессиональной связи «МиниКом»: IP-АТС, системы диспетчерской и технологической связи, средства подвижной радиосвязи TETRA и DMR в компактном защищенном исполнении, что позволяет говорить о MX-1000-П как о логичном продолжении технологической стратегии — в портативном и более мобильном формате.

Для заказчиков в транспорте, промышленности, энергетике и на объектах критической инфраструктуры такие решения важны прежде всего как инструмент быстрого восстановления или резервирования связи. В этой логике MX-1000П — не просто переносная АТС, а мобильный узел связи, который можно включить в существующую коммуникационную среду без длительного развертывания.

Сертификация

«МиниКом MX-1000-П» — доверенное отечественное решение. Программная и аппаратная части платформы разработаны и произведены в России, ПО в реестре Минцифры, решение сертифицировано по требованиям ФСТЭК четвертого уровня доверия. Для корпоративных и государственных заказчиков это принципиальный параметр: в сегменте критической и распределенной инфраструктуры все чаще оценивают не только функциональность, но и соответствие требованиям регуляторов.