CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация
|

«Ростелеком» расскажет о цифровых решениях для промышленности на форуме «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 года

В рамках форума «CNews Forum Кейсы» «Ростелеком» представит свое направление по цифровизации промышленных предприятий и расскажет о том, как компания трансформировалась из поставщика инфраструктуры в технологического партнера для индустрии. Этот стратегический сдвиг произошел в 2022 году, когда уход зарубежных вендоров с российского рынка открыл возможность для развития отечественных цифровых решений и сервисов для промышленного бизнеса.

Эксперт компании поделится подходом к реализации комплексных проектов «под ключ» для предприятий промышленности, ТЭК и добывающей отрасли. В центре внимания — решения в области АСУ ТП.

Одним из ключевых технологических решений компании является интеграционная шина данных класса OCF (Open Connectivity Framework) — ПАК, объединяющий различные устройства и системы предприятия в единую среду обмена данными.

Спикер расскажет, как использование интеграционной шины позволяет унифицировать коммуникацию между оборудованием разных производителей, повысить надежность обмена данными и упростить подключение устройств, которые ранее не могли взаимодействовать между собой. Благодаря такой архитектуре предприятия получают возможность быстрее внедрять новые цифровые решения и выстраивать единую экосистему управления производственными процессами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290