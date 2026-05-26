«2ГИС» адаптировал приложение для незрячих пользователей

В «2ГИС» на Android появилась поддержка TalkBack — системной функции озвучивания интерфейса для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь пользователям с нарушениями зрения гораздо проще и удобнее ориентироваться в городе: находить организации и строить маршруты и транспорт. Об этом CNews сообщил представитель «2ГИС».

Ранее похожая поддержка появилась и на iPhone: в «2ГИС» уже работает адаптация для VoiceOver — встроенная в iOS функция считывает экран и озвучивает интерфейс приложения, а пользователь может взаимодействовать с ним с помощью жестов и голосовых команд.

TalkBack — встроенная функция Android, которая озвучивает элементы интерфейса: кнопки, списки, карточки мест, подсказки и другие действия на экране. Она помогает людям с нарушениями зрения пользоваться смартфоном через жесты и голосовое сопровождение. Поддержка TalkBack делает самые востребованные функции приложения «2ГИС» доступными для незрячих: например, можно найти место, узнать актуальную информацию о нём, позвонить на контактный номер, построить маршрут, понять, какой транспорт ходит и на какой остановке выходить.

«В России, по данным Всероссийского общества слепых, сотни тысяч человек с нарушениями зрения. Большинство из них в повседневной жизни используют смартфоны — без адаптации приложений, в частности, карт и навигации, часть важных функций остаётся труднодоступной. Поэтому мы продолжаем совершенствовать технологии для разных активных аудиторий: с запуском поддержки TalkBack на Android важные функции геосервиса стали доступны ещё большему числу пользователей. Это про комфорт для незрячих и спокойствие для их близких: человек сам находит адрес, слушает карточку места, строит маршрут и добирается без постоянного сопровождения», — отметил директор по продукту «2ГИС» Максим Берёзкин.

Включить функцию TalkBack можно в настройках смартфона на платформе Android: «Настройки» → «Специальные возможности» → TalkBack. Дополнительно в настройках «2ГИС» ничего включать не нужно — сервис готов к работе в голосовом интерфейсе.

