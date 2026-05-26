CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«МТС Линк» и Med ID создали цифровую платформу для управляемых коммуникаций фармкомпаний с врачами

Платформа для вебинаров «МТС Линк» (входит в экосистему МТС) и мастер-база врачей и работников аптек с цифровыми профилями каждого специалиста Med ID (RX Code) объявили о запуске совместного решения для фармацевтического рынка. Система интегрирует данные о предпочтениях врачей по каналам связи и форматам контента с инструментами онлайн-трансляций, позволяя фармкомпаниям выстраивать точную, измеримую и экономически эффективную коммуникацию с медицинским сообществом.

Традиционно фармкомпании сталкиваются с разрозненностью каналов: email-рассылки, работа медицинских представителей, вебинары существуют отдельно, без единой аналитики. Новое решение объединяет эти звенья в одну архитектуру: Med ID → Коммуникации (email + медпредставители) → «МТС Линк» → Аналитика → Отчётность.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«В результате фармкомпания получает не просто инструмент для трансляций, а измеримый механизм работы с аудиторией: от точного приглашения до аналитики участия, — отмечают в RX Code. — Дополнительно снижается стоимость контакта за счёт лучшей сегментации и накопления данных».

Ключевые возможности: сегментация и обогащение базы врачей на основе реальных предпочтений; коммуникация через email и медицинских представителей с единым управлением; работа с труднодоступными сегментами (цифровое усиление очных визитов); сквозная отчётность по вовлечённости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290