CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

Servicepipe разрабатывает платформу сетевой защиты на базе поведенческого анализа для отражения мутирующих DDoS-атак «Основа»

Компания Servicepipe объявила о разработке в рамках собственной лаборатории кибербезопасности новой платформы защиты от атак на сетевом уровне. В основе продукта лежит поведенческий анализ трафика по более чем 55 параметрам, который приходит на смену сигнатурному подходу. Решение предназначено для автоматического детектирования атак при активно изменяющихся векторах.

В 2026 г. ландшафт киберугроз кардинально изменился: злоумышленники перешли к тактике непрерывного зондирования защиты. По данным Лаборатории кибербезопасности Servicepipe, количество атак с нестандартными паттернами выросло на 30% квартал к кварталу.

Новая разработка Servicepipe решает эту проблему. Система в режиме реального времени непрерывно анализирует более 55 параметров поведения сети. Вместо поиска совпадений с известными векторами, платформа выявляет любые аномальные отклонения от нормального состояния трафика.

Это позволяет системе: автоматически блокировать векторы нулевого дня (zero-day), для которых в мире еще не написано ни одного правила распознавания; мгновенно реагировать на мутации атаки, не дожидаясь обновлений векторов; точечно фильтровать вредоносный трафик, избегая случайных блокировок легитимных пользователей, характерных для грубой геофильтрации.

«Архитектура продуктов информационной безопасности принципиально меняется. Сигнатурный подход на сетевом уровне больше не работает: пока вендор тратит часы или дни на разработку паттерна, вектор атаки меняется за считанные минуты. Наша новая платформа изначально строится вокруг поведенческого анализа — это единственный способ автоматизировать борьбу с нестандартными угрозами и исключить ручное "закручивание гаек"», — отметил директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Основа» станет фундаментом для построения комплексной эшелонированной защиты Servicepipe. Новое решение полностью совместимо с другими интеллектуальными модулями экосистемы — «Антибот» и WAF, которые обеспечивают поведенческий анализ на уровне приложений (L7). Комплексное внедрение этих продуктов обеспечит бесшовную защиту инфраструктуры от атак любой сложности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290