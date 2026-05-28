«Аквариус» и «КИТ» объединят технологические компетенции для продвижения отечественных решений

Компания «Аквариус» и российский разработчик и производитель сетевого оборудования компания «КИТ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Соглашение закладывает организационную основу для совместного продвижения продуктов и решений «Аквариуса» в сегменте заказчиков компании «КИТ». Стороны объединят технологический потенциал и профессиональную экспертизу для эффективной проработки и реализации совместных проектов, а также для выстраивания качественного взаимодействия с отраслевым сообществом.

Партнерство основано на синергии компетенций, где «Аквариус» как производитель оборудования обеспечивает технологическую платформу, а «КИТ» как разработчик сетевых решений вносит глубокое понимание отраслевых потребностей и доступ к сложившемуся кругу заказчиков. Такой подход позволяет сторонам принимать взвешенные коммерческие решения, оперативно реагируя на запросы рынка.

Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус»: «Мы видим потенциал в совместной работе с компанией «КИТ». Продуктовый портфель «Аквариуса» закрывает большинство потребностей корпоративных заказчиков в ИТ-инфраструктуре, а решения «КИТ» занимают стратегические сегменты в отдельных категориях сетевого оборудования. Такой формат партнерства позволит предлагать клиентам максимально широкий выбор отечественных продуктов».

Самат Юргин, генеральный директор компании «КИТ»: «Подписание стратегического партнерства с компанией «Аквариус» сегодня позволит нам обеспечить крепкое совместное сотрудничество в будущем. Это сотрудничество позволит расширить продуктовые решения обоих компаний, увеличить сегменты присутствия на рынке и обеспечить источник роста показателей для обеих сторон».

