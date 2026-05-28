МТС усилила сеть LTE в пригороде Читы

МТС улучшила телеком-инфраструктуру в одном из густонаселенных пригородов Читы. Благодаря запуску дополнительного оборудования скорость мобильного интернета для более шести тысяч жителей села Засопка возросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Засопка – один из динамично развивающихся пригородов Читы. Благодаря живописному расположению – вблизи озера Кенон и реки Ингода, а также близости к краевой столице – село активно застраивается коттеджными комплексами, новыми микрорайонами и объектами социальной инфраструктуры. За последнее десятилетие численность жителей Засопки увеличилась в 1,5 раза, составив более пяти тысяч человек.

«Учитывая растущую нагрузку на сетевую инфраструктуру, связанную с цифровой активностью жителей и активной застройкой пригорода Читы, мы провели работы по модернизации оборудования в одном из густонаселенных сел Читинского округа. Помимо улучшения скоростных характеристик мобильной сети, жителям доступна технология голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться интернетом, не прерывая интернет-сессии. Она активируется в настройках смартфона самостоятельно и не требует дополнительных расходов», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

МТС продолжает работу по улучшению качества связи в Забайкальском крае. Так, недавно была запущена базовая станция в поселке Конкино, а в Шилкинском, Калганском, Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском округах обновлено телеком-оборудование.