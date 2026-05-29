МТС прокачала связь в поселении древних племен чжурчжэней

МТС сообщает о модернизации мобильной сети в Амурском районе Хабаровского края. Благодаря обновлению оборудования высокоскоростной интернет четвертого поколения появился у жителей нанайского села Джуен. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета на территории всего поселка, который относится к территориям крайнего севера. В зону улучшения связи попал фельдшерско-акушерский пункт, аптека, школа, почтовое отделение, пекарня, сельский Дом культуры, библиотека, торговые точки и пилорама.

«Запуск 4G в селе Джуен – логичное продолжение модернизации сети в Хабаровском крае. Мы видим нагрузка на сеть в таких населенных пунктах растет также, как и в больших городах региона, поэтому планомерно наращиваем емкость и обновляем оборудование, чтобы местные жители могли комфортно пользоваться интернетом. В селе живет всего 500 человек, но там кипит жизнь. Скоростной мобильный интернет позволит сельчанам поддерживать связь с родными и близкими, пользоваться государственными и медицинскими онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов. А также подключать сервисы развлечений», – сказала директор МТС в Хабаровском крае.

Село Джуен расположено в Амурском районе на берегу озера Болонь. Эти земли издавна считались сакральными – согласно преданиям, именно здесь селились шаманы древних чжурчжэньских племен, проводившие обряды у воды и передававшие сакральные знания из поколения в поколение. Нанайцы занимаются традиционными промыслами, а также лесозаготовками, пчеловодством, выбивали овощи и бахчевые культуры на колхозных полях. Сейчас в селе проживает чуть более 500 человек.

Ранее компания уже обеспечила высокоскоростным интернетом другие малые населенные пункты края, включая поселки Эльга, Этыркен, Герби, Солони, и Согда.