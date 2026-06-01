Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2026 г. №587 «О продлении срока действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2023 г. №1510»

Срок действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиасистем продлен до 26 сентября 2029 г. Скорректирована программа режима. Теперь речь идет не только о цифровых, но и о технологических инновациях. География применения режима расширена за счет включения в нее Красноярского края, Иркутской, Калининградской, Томской, Омской и Челябинской областей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2026 г. №541 «О проведении эксперимента по организации регистрации на рейс, допуска пассажиров в границы частей зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, допуск физических лиц в которые осуществляется по перевозочным документам и пропускам установленных видов, и выхода на посадку на борт гражданского воздушного судна с использованием государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных»

С 1 июня 2026 г. до 1 апреля 2027 г. в аэропортах Шереметьево и Пулково пройдет эксперимент по регистрации на внутренний рейс, допуску в перевозочный сектор и выходу на посадку с использованием Единой биометрической системы. Пассажиры и аэропорты участвуют в нем добровольно. При досмотре пассажир должен предъявить паспорт. Авиаперевозчики и владельцы аэропортов присоединяются к эксперименту на основании направляемой в Минтранс заявки.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2026 г. №524 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в области технологической политики в Российской Федерации»

Минпромторг вместо Минэкономразвития определен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области технологической политики. Он получил полномочия по информационному обеспечению технологической политики.

Признаны утратившими силу постановления о реализации Минэкономразвития и Роспатентом полномочий в данной сфере.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2026 г. №585 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. №1045»

Скорректировано положение о надзоре в области связи.

Возражения в отношении предостережений можно будет направлять через госуслуги. Документы на проверку можно будет сдавать через мобильное приложение «Инспектор» или госуслуги.

Решения о проведении профилактического визита, контрольного мероприятия, об объявлении предостережения, акты, предписания об устранении нарушений будут оформлять посредством внесения сведений о них в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2026 г. №577 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2025 г. №1954»

Скорректированы правила маркировки отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации.

С 1 сентября 2026 г. вводится обязательная маркировка устройств для потребления никотина в составе товарной группы «радиоэлектронная продукция». К ним относятся электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства многоразового использования.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, отдельные изменения - с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2026 г. №576 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2023 г. №752»

До конца 2026 г. не будут публиковать сведения о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм по обеспечению национальной безопасности и международного сотрудничества, по космической деятельности, по развитию атомного энергопромышленного комплекса, электронной и радиоэлектронной промышленности, по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов.

Минэкономразвития начнет оценивать выполнение показателей госпрограмм с учетом их реализации в регионах не с 2026 г., а с 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2026 г. №548 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Отчет о деятельности оператора связи представляется путем заполнения электронных форм или размещения информации в формате XML-файла на Госуслугах. Так же представляются сведения в реестр точек обмена трафиком. Он ведется в Единой системе предоставления госуслуг.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2026 г. №547 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2024 г. №87»

Ввод в эксплуатацию Национальной базы генетической информации переносится на 1 сентября 2027 г. Уточнены сроки внесения в нее сведений.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2026 г. №539 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В составе Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности функционирует мобильное приложение «Инспектор» для видео-конференц-связи, фотосъемки, видеозаписи, представления фото- и видеоматериалов, документов и сведений при проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления спецрежимов госконтроля (надзора), оценки соответствия требованиям соискателя лицензии (лицензиата) или другого разрешения, подтверждения устранения нарушений, периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям, фиксации факта соответствия (несоответствия) средства размещения требованиям к его типу и категории.

С использованием Типового облачного решения с Госуслуг принимаются обращения по вопросу заключения соглашения об устранении нарушений.

В подсистеме досудебного обжалования обрабатываются жалобы в отношении категории риска деятельности и других объектов контроля.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2026 г. №517 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. №1678»

Правительство скорректировало правила применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. В частности, предусмотрена возможность использования многофункционального сервиса обмена информацией.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 мая 2026 г. «Успейте подтвердить аккредитацию ИТ-компании до 1 июня»

Минцифры напомнило ИТ-компаниям о необходимости подтвердить аккредитацию до 1 июня 2026 г. Для этого нужно с 12 мая по 1 июня заполнить специальную форму на Госуслугах, в которой указываются: данные о доле выручки от ИТ-деятельности; ссылка на официальный сайт организации; наименование и номер продукта в реестре российского ПО и выручку от его реализации (для правообладателей ПО).

Крупные компании должны подтвердить исполнение нового требования по направлению 3% от сэкономленных благодаря льготам средств на поддержку ИТ-образования.

Кроме того, все аккредитованные ИТ-компании, в т. ч. пользующиеся льготами, должны подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны с кодом 20009. Аккредитованные ИТ-компании, пользующиеся льготами, с выручкой не менее 800 млн руб. должны подать такое согласие с кодом 20047.

От подачи заявления освобождаются компании, созданные в 2026 г., а также организации, получающие госаккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля.

Приведена инструкция по формированию согласия налогоплательщика на раскрытие Минцифры налоговой тайны в целях аккредитации ИТ-компании.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 6 мая 2026 г. №03-07-07/37960

Освобождение от НДС услуг по доработке включенных в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, применяется в случае, когда доработка (обновление) программ осуществляется в рамках договора (дополнительного соглашения к договору) на передачу прав на использование таких программ и баз данных.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 6 мая 2026 г. №03-07-08/37981

Не облагается НДС реализация прав на российские программы для ЭВМ и на их использование, в том числе путем предоставления удаленного доступа через Интернет. Эта норма не действует, если передаваемые права состоят в получении возможности распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в Интернете, искать информацию о потенциальных покупателях (продавцах) или заключать сделки по таким предложениям.

НДС облагается передача прав на ПО, состоящих в получении возможности размещать рекламу или предложения о приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав либо заключать сделки по таким предложениям.

Не облагается НДС передача прав на программу для ЭВМ, обеспечивающую возможность электронного документооборота, в том числе автоматическую передачу страховой организации информации о пользователе платформы, который намерен приобрести страховые услуги, доведение до пользователей сведений о страховых услугах, создание шаблонов, хранение и формирование полисов.