CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Техника
|

«Ростелеком» и КХЛ представляют лимитированные роутеры нового поколения

«Ростелеком» совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) представит лимитированную партию роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6). Оборудование будет доступно эксклюзивно для жителей Ярославской области — родины хоккейного клуба «Локомотив», только что защитившего чемпионский титул. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»: «Рады, что можем разделить радость от победы “Локомотива” вместе с нашими абонентами и сделать для них нечто особенное. Выступая провайдером телетрансляций лиги, мы обеспечили прямую трансляцию более миллиона минут игры! Наши лимитированные роутеры с КХЛ — это не просто гаджеты, а настоящий помощник для каждого хоккейного фаната. Это уникальная возможность поддержать своих героев и стать еще ближе к любимому виду спорта».

rtc_routery_khl.jpg

Ростелеком

«Ростелеком» уже более 10 сезонов выступает телекоммуникационным партнером КХЛ — компания оказывает техническую поддержку в организации прямых эфирных трансляций матчей. В рамках сотрудничества стороны создают совместные проекты, которые делают хоккей ближе для болельщиков из разных уголков страны. Среди таких проектов ─ тур кубка Гагарина, в который ежегодно отправляется главный трофей лиги.

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам
Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам Телеком

Осенью 2025 г. «Ростелеком» начал производство домашних роутеров шестого поколения. Лимитированные роутеры Wi-Fi 6 для самых преданных хоккейных фанатов были созданы в Москве на заводе «Электра» (дочерняя компания «Ростелекома»). На предприятии обеспечен полный цикл производства — монтаж электронных компонентов, конфигурация и установка ПО, калибровка Wi-Fi и GPON, тестирование, упаковка и отгрузка потребителям.

Лимитированная серия роутеров будет распределена случайным образом среди новых абонентов «Ростелекома» в Ярославской области. Установку нового оборудования проводят специалисты «Ростелекома». Для того, чтобы стать абонентом, необходимо оформить заявку на подключение домашнего интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290