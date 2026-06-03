Стабильный интернет вошел в число ключевых критериев выбора офисных комплексов

Бесплатный Wi-Fi сегодня перестал быть дополнительной опцией и вошел в топ-3 самых востребованных сервисов в бизнес-центрах. Согласно опросу MR Office, офисного направления девелопера MR, 52% резидентов офисных комплексов регулярно пользуются общественным Wi-Fi, а 46% отметили, что за последний год стали пользоваться им чаще. При этом 76% респондентов хотя бы периодически сталкивались с ситуациями, когда нестабильный интернет мешал работе. Об этом CNews сообщили представители MR Office.

Рост значимости стабильной передачи данных связан с тем, что большая часть бизнес-процессов сегодня завязана на облачные службы, корпоративные платформы, видеоконференции и другие онлайн-сервисы. Как следствие, даже кратковременные перебои с подключением напрямую влияют на темпы и качество работы.

Другая причина — изменение самого формата офисной работы. Сотрудники выполняют задачи не только за закрепленным рабочим местом, но и в лаунж-зонах, переговорных, кафе и общественных пространствах внутри офисных комплексов. В результате офис постепенно становится многофункциональной средой, где люди проводят значительную часть дня, совмещая рабочие задачи, встречи и неформальное общение. Это подтверждают и привычки использования общественных пространств внутри бизнес-центров: помимо Wi-Fi сотрудники регулярно используют кафе и фуд-корты (58%), зоны отдыха и лобби (42%), а также озелененные пространства (38%).

На этом фоне цифровая инфраструктура становится одним из важных факторов выбора офисного комплекса, считает Кермен Мастиев, коммерческий директор по коммерческой недвижимости MR.

«Офисные проекты конкурируют уже не только архитектурой и локацией, но и качеством цифровой среды. Именно поэтому мы активно интегрируем Wi-Fi и цифровые сервисы в общественные пространства и инфраструктуру наших проектов. В результате резиденты получают продуманную и комфортную среду, которая помогает рабочим процессам и способствует развитию бизнеса», — сказал он.

Сегодня цифровая инфраструктура в офисных комплексах уже не воспринимается как дополнительный сервис, она становится базовым элементом качества деловой среды — наравне с инженерией, транспортной доступностью и общественными пространствами.