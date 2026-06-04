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Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026

Билайн совместно с CDNvideo, российским разработчиком решений в области доставки контента, видеотехнологий и искусственного интеллекта, представил на Петербургском международном экономическом форуме интерактивный терминал с встроенным ИИ-ассистентом Еленой.

Интеллектуальный терминал помогает участникам ПМЭФ-2026:


  • ориентироваться в деловой и культурной программе форума;
  • узнавать об активностях на стенде Билайна;
  • знакомиться с возможностями бизнес-ассистентов на базе ИИ;
  • получать персональный нейро-гороскоп.


Нейромодель ассистента обучена на актуальных данных форума и способна вести естественный диалог, предоставляя релевантную информацию в режиме реального времени. Для создания образа ИИ-ассистента проводились студийные съёмки: живой человек начитывал текст, после чего искусственный интеллект обработал интонации, тембр голоса, мимику и жесты. В итоге с посетителями общался ИИ-аватар, максимально приближенный к реальному человеку.

Терминал с ИИ-ассистентом — универсальное решение, активно применяющееся в различных отраслях:


  • Ритейл и телеком: пилотные проекты реализованы в салонах связи Билайна — терминалы консультируют посетителей по ассортименту товаров и тарифным планам, сопровождая клиента к покупке.
  • Туристическая отрасль: запущены решения для подбора туров, экскурсионных программ и отелей с учётом индивидуальных предпочтений клиентов.
  • HR и управление персоналом: платформа интегрируется в кадровые процессы — проводит первичную квалификацию соискателей, сопровождает онбординг и отвечает на рутинные вопросы персонала.


Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна, председатель совета директоров CDNvideo:

«Один из ключевых приоритетов Билайна — развитие цифровых сервисов, которые облегчают жизнь клиента и партнёра. Интеллектуальный терминал — это демонстрация того, как ИИ уже сегодня работает на стороне человека, в точке, где это действительно нужно. Мы видим, что подобные решения очень быстро становятся частью повседневного опыта наших партнёров и клиентов»,

Ольга Иванова, коммерческий директор CDNvideo:

«Терминал с ИИ-ассистентом — решение, которое легко адаптируется под задачи любого бизнеса. Это не обычный информационный киоск, а полноценный цифровой сотрудник, способный взять на себя значительную часть коммуникации с клиентами и персоналом. Терминал может заменить отдельный офлайн-офис компании и автономно решать задачи бизнеса»,

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