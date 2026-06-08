МТС развернула гигабитный домашний интернет в курском ЖК «Солянка Парк»

Компания МТС расширила гигабитную сеть в Курске. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету появился у более чем 2,5 тыс. жителей нового ЖК «Солянка Парк» в Сеймском округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключиться к домашнему интернету на скорости, в 10 раз выше стандартной, теперь смогут жители нового 10-этажного жилого комплекса по ул. Энгельса. Пропускная способность гигабитного канала позволяет одновременно использовать все домашние гаджеты: пока взрослые проводят рабочую видеоконференцию в высоком разрешении или загружают в «облако» тяжелые файлы, дети могут смотреть учебные или развлекательные фильмы в HD или играть в онлайн-игры.

Гигабитная сеть МТС также обеспечивает стабильную работу экосистемы «умного дома»: от голосового управления климатом, освещением, видеонаблюдением до контроля датчиков протечек, устройств управления замками и другими элементами, которые требуют устойчивого соединения.

«В новом ЖК рядом с лесопарком «Соловьиная роща» и рекой Сейм проживают преимущественно молодые семьи, которые активно используют цифровые сервисы и ценят комфорт, безопасность и технологии. Это задает нам высокую планку к качеству связи и мобильного интернета. Запуская здесь гигабитную сеть, мы позаботились и о том, чтобы семьи могли экономить на цифровых услугах. Например, подключая высокоскоростной проводной интернет, группа близких из шести человек бесплатно получает звонки, мобильный интернет, функцию защиты от спамеров, голосовые технологии VoiceTech и доступ к онлайн-кинотеатру "Кион" и "Кион Музыке"», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

ЖК «Солянка Парк» стал вторым крупным ЖК в городе, подключенным к гигабитной сети МТС в этом году: в апреле более трех тысяч жителей ЖК «Инстеп. Сити» получили доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с. В 2025 году специалисты МТС модернизировали существующую фиксированную сеть Курска до гигабитного интернета, доступ к которому сейчас есть почти у полумиллиона курян.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с.