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К старту летнего сезона МТС запустила для пермяков бесплатный интернет и звонки в роуминге

МТС объявляет о запуске бесплатного роуминга для пермяков в наиболее популярных у российских туристов странах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Пермского края получили возможность активировать бесплатный пакет: каждые 30 дней — 700 МБ интернета, безлимитные звонки в Россию на номера МТС, а также бесплатный доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям. Кроме того, доступны расширенные платные режимы с увеличенным объемом интернета и минут для звонков.

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Роуминг-режимы действуют в 31 направлении: Абхазии, Казахстане, Китае, на Кипре, Кубе, в Турции, Грузии, Болгарии, Таиланде, Египте, Армении, Израиле, Латвии, Литве, Финляндии, Германии, Гонконге, ОАЭ, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Польше, во Франции, на Багамских островах, в Андорре, Швейцарии, Австрии, Швеции, Эстонии и Австралии.

«Мы видим, что с каждым годом все больше жителей Прикамья открывают для себя зарубежные направления — от коротких отпусков до длительных деловых поездок. При этом важно, чтобы связь оставалась предсказуемой и не превращалась в статью непредвиденных расходов. Нам важно, чтобы человек, приземлившись в другой стране, мог сразу решать свои повседневные задачи, оставаясь на связи с близкими и не думая о том, какая сумма спишется со счета», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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