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Гигабитный интернет МТС пришел еще в несколько жилых комплексов Индустриального района Барнаула

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Алтайском крае. В результате расширения телеком-инфраструктуры жильцы нескольких ЖК Индустриального района Барнаула получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключиться к домашним сервисам МТС смогут жители нескольких новостроек — ЖК «Колумб», ЖК «Дружный 2», ЖК «Елочки» и ЖК «Шотландия». Теперь порядка 2500 семей смогут с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве, за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«Домашний интернет в городских квартирах уже давно стал одной из базовых потребностей — прежде всего для общения, учебы, работы и развлечений. В современных жилых комплексах он также необходим для «умных» систем, применяемых для видеонаблюдения и охраны, управления климатом, освещением и другими устройствами. Наши абоненты могут не только постоянно оставаться на связи со своим домом и одновременно использовать минимум 3–5 устройств с доступом в интернет, но и экономить на услугах связи, объединяя в один пакет мобильную связь и услуги домашнего интернета», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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