Создать телеканал за две недели: «Триколор» открывает ТВ-школу в Сириусе

В Сириусе стартовала практико-ориентированная образовательная программа «ТВ-производство: от идеи до эфира». Эксперты компании «Триколор» — стратегического информационного партнера Сириуса — познакомят студентов с полным циклом создания современного телеканала. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Участниками программы стали 20 студентов учреждений Сириуса: ученики старших классов Президентского лицея «Сириус» и многопрофильной гимназии «Сириус», студенты колледжа и программ специалитета Научно-технологического университета «Сириус». В течение двух недель участники изучат основы организации спутникового ТВ и аналитики телесмотрения, пройдут путь от создания проекта и планирования до съемок и монтажа, продвижения контента и формирования вещательной сетки, используя современные технологии. Программа поможет сориентироваться в профессиях медиаиндустрии и выстроить собственную образовательную траекторию.

Каналы собственного производства занимают до трети от общего объема доступных в пакете «Триколор». Создаваемый компанией контент носит информационно-развлекательный, просветительский и культурно-образовательный характер. «Триколор» реализует масштабные медиапроекты в сфере культуры, образования, науки и спорта, отвечающие целям государственной политики. О специфике создания и продвижения подобных проектов эксперты расскажут в рамках программы.

Итогом работы студентов в рамках двухнедельного образовательного интенсива станет концепция телеканала о жизни федеральной территории «Сириус», которая, в случае успешной защиты перед организаторами, получит шанс на пробный запуск в эфире одного из каналов производства «Триколор» на несколько дней.

«Проект с партнерами из “Триколор” — важная часть нашей работы. Благодаря ему ученики и студенты из Сириуса знакомятся с реальной деятельностью крупнейшего спутникового оператора и получают шанс вырасти востребованными профессионалами отрасли», — сказал Игорь Павловский, директор АНО «Медиадом “Сириус”».

«Для “Триколор” поддержка молодых талантов — не просто социальная миссия, а вклад в будущее индустрии. Мы даем ребятам доступ к реальной вещательной инфраструктуре и экспертизе наших самых опытных сотрудников. Уверена, что предложенные участниками идеи телеканала о жизни Сириуса будут свежими и оригинальными. Если проект окажется жизнеспособным — мы готовы дать ему дорогу в эфир», — сказала Марина Гаспарян, директор по производству контента компании «Триколор».

Ранее крупнейший национальный спутниковый оператор «Триколор» и образовательный центр «Сириус» подписали соглашение о стратегическом информационном сотрудничестве. Помимо трансляций ключевых событий Сириуса партнеры договорились интегрировать экспертизу специалистов «Триколор» в образовательные модули Сириуса.