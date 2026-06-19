VAS Experts перевел сеть Goodline с зарубежного оборудования Cisco на платформу СКАТ

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts модернизировал сетевую инфраструктуру кемеровского интернет-провайдера Goodline (ООО «Е-Лайт-Телеком»). Оператор перешел с оборудования зарубежного вендора Cisco на программную платформу СКАТ с модулями BRAS и CG-NAT. Решение привело к повышению устойчивости сети, поддержке роста скоростей доступа и подготовке инфраструктуры к дальнейшему масштабированию. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Goodline предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов, а также IP-телевидение, телефонию, видеонаблюдение, публичный Wi-Fi и другие цифровые сервисы. С расширением абонентской базы и ростом объемов трафика оператор столкнулся с ограничениями существующей инфраструктуры. Используемые ранее платформы Cisco SCE 8000 перестали корректно управлять трафиком на высокоскоростных тарифах, а масштабирование сети усложнялось. Одновременно выросла потребность в промышленном CG-NAT из-за увеличения расхода IPv4-адресов. При этом Goodline стремился сохранить действующую архитектуру сети и интеграцию с собственной биллинговой системой.

Для модернизации Goodline выбрал платформу СКАТ от VAS Experts, развернутую на стандартных x86-серверах. Решение объединило функции BRAS, DPI и CG-NAT в рамках единой системы, что позволило сократить количество отдельных сетевых узлов и упростить управление абонентским трафиком. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность интеграции с собственной биллинговой системой без перестройки уже работающей архитектуры. Передача абонентских параметров была реализована по push-модели, через разработанный оператором API-механизм, что сохранило привычную логику управления.

В результате проекта оператор полностью отказался от 32 устройств Cisco SCE, заменив их восемью серверами СКАТ, развернутыми на нескольких площадках. Архитектура сети на L3-уровне повысила устойчивость инфраструктуры, а внедрение промышленного CG-NAT обеспечило эффективное использование IPv4-адресов.

«Развитие операторских сетей сегодня связано с необходимостью одновременно повышать пропускную способность и сохранять управляемость инфраструктуры. При росте нагрузки критически важным становится выбор архитектуры, которая поддерживает устойчивую работу сети и масштабирует сервисы без существенного увеличения инфраструктурных ресурсов и операционных затрат», — сказал Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Goodline продолжит развивать сеть совместно с VAS Experts. В планах оператора переход на 100G-порты и наращивание серверных мощностей для поддержки роста трафика и абонентской базы, а также объединение функций BRAS и CG-NAT на одной платформе для упрощения управления сетью.

Отдельное направление развития — внедрение модуля QoE-аналитики, который может оценивать качество услуг с точки зрения пользовательского опыта и оперативно выявлять проблемные зоны на основе данных из разных источников.