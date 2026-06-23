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«Контроль пропущенных» от «Телфин» возвращает до 98,5 % клиентских обращений

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» обновил функциональность сервиса «Контроль пропущенных» на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» для мониторинга звонков по разным категориям источников и равномерной обработки непринятых вызовов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Обновленный сервис «Контроль пропущенных» позволяет компаниям автоматически проверять звонки по разным типам источников: конкретному сотруднику, очереди, телефонному номеру — и дает возможность оценивать личную эффективность, дисциплину специалистов, изучать бизнес-процессы и грамотно распределять ресурсы.

Благодаря функциональности данного модуля обработка пропущенных вызовов становится частью единого процесса. Система автоматически определяет, состоялся ли перезвон по пропущенному звонку, и интегрирует его в общую очередь вместе с новыми входящими обращениями. Это гарантирует равномерную нагрузку на операторов и исключает риск потери клиентов.

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«Обработка непринятых вызовов в течение трех–пяти минут обеспечивает возврат до 98,5 % клиентских запросов. При этом работа только с пропущенными звонками представляет собой лишь частичное решение проблемы и не обеспечивает системного контроля качества обслуживания. Для оптимизации клиентского пути важно также оперативно обрабатывать текущие обращения. «Контроль пропущенных» позволяет управлять качеством сервиса не только постфактум, но и в режиме реального времени», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

«Контроль пропущенных» работает в паре с АТС «Телфин.Офис» и с неограниченным числом телефонных номеров. Виртуальная АТС автоматически фиксирует пропущенные и согласно правилам перезванивает клиентам. Пользователям доступна настройка интервала повторного звонка и индивидуальные схемы его обработки для разных номеров. При дозвоне можно сразу перевести звонок на специалиста или предварительно включить голосовое сообщение.

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