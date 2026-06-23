Ура, заработало: в пермское Простоквашино провели оптический интернет

Жители 230 частных домов квартала «Простоквашино» села Кочево Пермского края получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету и современным цифровым сервисам. Это стало возможным благодаря завершению строительства волоконно-оптической сети связи компанией «Ростелеком». Теперь в микрорайоне с мультяшным названием повседневная жизнь стала такой же комфортной и современной, как в городе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Чугайнов, житель Простоквашино: «Раньше был доступен только мобильный интернет: видеозвонки зависали, а детям было сложно учиться онлайн. С проведением оптики в дома ситуация кардинально изменилась. Скорость отличная, всё загружается мгновенно! Теперь можно спокойно трудиться удаленно, смотреть фильмы в высоком качестве и не переживать, что связь пропадет в самый неподходящий момент. Очень рады, что до нашего уютного уголка дошла настоящая цифровая цивилизация».

Специалисты провайдера проложили более четырех километров линий связи. При строительстве использовалась технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) — гигабитная пассивная оптическая сеть, при которой кабель заводится напрямую в дом абонента. Созданная инфраструктура обеспечивает устойчивое интернет-соединение, стабильную работу цифровых сервисов и высокую скорость передачи данных.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «С начала 2026 г. мы провели оптику в 20 населенных пунктов Пермского края. Наша главная цель — не просто проложить кабель, а дать каждому жителю небольших территорий равные возможности с горожанами. Когда видим радость семей, которые наконец-то могут без проблем выйти в онлайн, понимаем, что работаем не зря. Именно ради таких эмоций, когда в доме раздается радостное "Ура, заработало!", мы и реализуем эти проекты, стирая границы между городом и селом».

В этом году «Ростелеком» планирует подключить в Прикамье к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств частного сектора, продолжая масштабную работу по обеспечению жителей региона современными и надежными цифровыми сервисами. Среди доступных решений — онлайн-кинотеатр Wink с тысячами фильмов и сериалов, а также технологии экосистемы «Умный дом», которые позволяют сделать быт более комфортным и безопасным.