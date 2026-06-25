CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила интернет для городского выпускного на ВДНХ

МТС расширила пропускную способность мобильной сети на ВДНХ, где в ночь с 26 на 27 июня 2026 г. пройдет общегородской московский выпускной для столичных школьников. Чтобы обеспечить участников мероприятия качественной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила на территории выставочного комплекса дополнительное телекоммуникационное оборудование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2026 г. для участия в городском выпускном зарегистрировались 50 тыс человек. Чтобы справиться со значительным ростом трафика, МТС установила на территории выставочного комплекса передвижную мобильную базовую станцию. Это позволило вдвое расширить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета примерно на треть. Благодаря установке дополнительного оборудования участники праздника смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях с места события.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Москву отключили от мобильного интернета? В Минцифры опровергают

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Аноним взломал госсистему оповещений о ЧС гигантской страны, чтобы разослать жителям сообщение о мизантропии

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще