В России появилась платформа для переключения между операторами без замены SIM-карты

Компания «Экомобайл» одна из первых в России перешла от модели агрегации к платформе управления связью. Ранее компания помогала подбирать услуги разных операторов, а теперь предоставляет единый инструмент управления всеми подключениями. Об этом CNews сообщили представители омпании «Экомобайл».

Пользователь получает единый тариф с доступом к сетям разных операторов через один интерфейс, а система автоматически выбирает наиболее стабильную и быструю сеть с учетом местоположения и качества сигнала. Все номера, устройства и платежи собраны в едином кабинете на сайте и в приложении, что делает удобным управление связью.

В условиях нестабильной связи зависимость от одного оператора становится реальным риском как для частных пользователей, так и для бизнеса, где сбои означают сорванные платежи, простои, потерю клиентов. Платформа «Экомобайл» позволяет мгновенно переключаться между операторами и всегда оставаться на связи — без лишних настроек, смены SIM-карт и второго телефона.

По данным исследования «Экомобайл», 44% россиян недовольны плохим покрытием в отдельных локациях — этот фактор беспокоит людей даже больше, чем стоимость услуг. При этом почти половина пользователей (49%) не меняли оператора последние пять лет, фактически зависев от одного оператора.

«Связь — это инфраструктура для работы и повседневной жизни, но до сих пор у пользователей не было инструмента, чтобы по-настоящему ею управлять. Теперь же и частные абоненты, и бизнес могут подключить операторов, которых сами выберут, и управлять связью в одном месте — вместо того чтобы вручную переключаться между SIM-картами в поисках сигнала», — отметил Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

Платформа также позволяет объединять в едином биллинге не только мобильные номера, но и SIM-карты для домашнего интернета, все свои IoT устройства, а также номера родственников — без смены оператора.