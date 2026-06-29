CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала сеть для жителей микрорайона Придонской

МТС установила новое телеком-оборудование в микрорайоне Придонской на правом берегу Воронежа. Строительство базовых станций на активно развивающейся территории Советского района позволило полностью завершить модернизацию сети в микрорайоне. В результате скорость мобильного интернета выросла на 50% для 23 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили и ввели в эксплуатацию новые площадки на одной из главных улиц микрорайона – улице 232-й Стрелковой Дивизии. В зону улучшенного покрытия сети вошли многоквартирные дома, две общеобразовательные школы, два детских сада, взрослая и детская поликлиники, стоматология, школа искусств № 15 и спортивная школа № 12. Сеть высокоскоростного интернета LTE также накрыла Сквер защитников Родины, территорию храма, отделение почты, магазины и аптеки.

Увеличение скоростей мобильного интернета МТС позволит абонентам эффективно использовать приложения и сервисы вне дома или офиса, участвовать в видеоконференциях с мобильных устройств без потери качества соединения, а также оперативно загружать и передавать большие объемы информации.

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf
«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

«Мы продолжаем развивать сетевую инфраструктуру в Советском районе Воронежа. Например, в конце прошлого года на 75% увеличили скорость передачи данных для жителей ЖК «Ласточкино» микрорайона Шилово. Придонской – также динамично развивающийся микрорайон. С каждым годом здесь возводятся новые жилые комплексы, увеличивается число жителей и, соответственно, возрастает нагрузка на телеком-инфраструктуру. А запуск новых базовых станций позволяет нам расширить мощности сети с учетом потребления интернет-трафика будущими новоселами», – сказал директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

В 2025 г. МТС увеличила скорость передачи данных в трех крупных ЖК в Центральном и Ленинском районах Воронежа. Весной 2026 г. МТС обновила сеть LTE на городской набережной для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам в воду им. Д. Саутина и жителей близлежащих многоквартирных домов по улицам Набережная и Димитрова, а также частных домовладений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Россияне стали меньше платить за сотовую связь и больше за домашний интернет

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще