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«Эвотор» внедрила проверку возраста покупателя через «Цифровой ID» в Max

Проверка возраста через «Цифровой ID» в Max ― новый стандарт розничной торговли с 1 сентября 2026 г. ИТ-компания «Эвотор» выпустила готовое решение, которое позволяет магазинам легко перейти на новый формат проверки возраста уже сегодня.

Подтвердить возраст через Max можно как до, так и после добавления товара в чек. В первом случае кассир нажимает на иконку «Проверка» и сканирует QR-код в Max на телефоне покупателя. Если проверка пройдена, кассир добавляет товары с возрастным ограничением в чек. Когда возраст покупателя вызывает сомнения кассиру проще и быстрее сразу провести предварительную проверку, чтобы не тратить время на отмены и исправления в чеке.

Во втором случае после добавления в чек товара на экране появляется уведомление о проверке возраста. Кассир нажимает на уведомление, открывает проверку и сканирует QR-код в Max на телефоне покупателя. Если проверка пройдена, покупатель может оплатить покупку, если нет — кассир удаляет товары из чека. В обоих случаях система не передает персональные данные покупателя продавцу. Проверка по паспорту также остается доступной.

Для подключения проверки на кассе предпринимателям нужно получить токен для интеграции в личном кабинете Max для партнеров, при необходимости ― установить ПО (функционал реализован в сервисах «Маркировка», «УТМ+» и «Обновление под законодательство» из комплекта «Смарт-терминал Плюс» или «Подписка Смарт»), проверить 2D-сканер для считывания QR-кодов.

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«Наша задача — сделать соблюдение обязательных требований закона простым для предпринимателя и даже превратить их в инструмент повышения продаж. Проверка через «Цифровой ID» в Max позволяет избежать потерь продаж, если покупатель забыл паспорт. Она занимает секунды и ускоряет работу в часы пик. Наши клиенты могут подготовиться к новым стандартам торговли заранее», ― отметил Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений «Эвотор».

С 1 сентября 2026 г. вступает в силу постановление Правительства РФ №148, обязывающее продавцов принимать цифровые данные о возрасте и личности через мессенджер Max.

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