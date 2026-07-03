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«МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в историческом центре Костромы

«МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в историческом центре Костромы. Инженеры компании установили дополнительное оборудование и расширили емкость сети на Волжской набережной — одной из ключевых и наиболее оживленных туристических локаций Костромы. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в этой зоне выросла на 30%, а путешественникам стала доступна скорость передачи данных до 50 Мбит/с.

Костромская улица 1 Мая и прилегающие к ней территории традиционно притягивают тысячи путешественников. Здесь расположены популярные городские скверы, пирсы кораблей, старинные храмы, и знаменитый ресторан из кинофильма Рязанова «Жестокий романс». Особенной популярностью у гостей Костромы пользуется знаменитый туристический маршрут со скульптурами зайцев — зайчиха-купчиха, заяц-ювелир и заяц-чиновник, рядом с которыми постоянно собираются очереди из желающих сделать памятные фотографии.

Летом высокая концентрация туристов создает повышенную нагрузку на сеть. Чтобы абоненты не испытывали трудностей во время прогулок, технические специалисты «МегаФона» установили новую базовую станцию, задействовав современные технологические решения. Обновленная сеть эффективно справляется с пиковыми нагрузками, позволяя туристам и жителям города мгновенно делиться снимками «костромских зайцев», Красных рядов, беседки Островского в мессенджерах, вести прямые трансляции в социальных сетях, искать информацию о достопримечательностях и вызывать такси без задержек.

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«Кострома — один из важнейших и красивейших городов Золотого кольца, туристический поток в который стабильно растет. Волжская набережная — это эпицентр прогулок, где каждый шаг связан с культурными памятниками, гастрономическими локациями и новыми городскими арт-объектами. Для нас важно, чтобы в моменты высокой посещаемости цифровая инфраструктура работала безупречно. Новые телеком-объекты позволили расширить пропускную способность сети, гарантируя стабильный сигнал и высокие скорости интернета как для отдыхающих, так и для местного бизнеса», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Помимо стабильного мобильного интернета, проведенные работы улучшили качество голосовых вызовов в стандарте VoLTE. Технология обеспечивает кристально чистый звук и быстрое соединение, позволяя одновременно разговаривать по телефону и загружать интернет-страницы или карты города.

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