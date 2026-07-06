Аналитика МТС: мошенники стали чаще звонить от лица пенсионных фондов и социальных служб

МТС проанализировала активность телефонных мошенников за 6 месяцев 2026 г. По данным сервиса «МТС Защитник», злоумышленники изменили тактику — если раньше наиболее распространённой схемой были предложения об инвестициях и дополнительном доходе, то сейчас чаще всего совершаются звонки от имени сотрудников пенсионных и социальных фондов — доля таких вызовов, ориентированных на людей старше 55 лет, выросла до 20% с 13% годом ранее.

По данным аналитиков, на втором месте по популярности сценариев в первом полугодии — звонки от лица госорганов (16%), на третьем — предложения якобы от операторов связи (14%). Чаще всего мошенники совершали звонки в марте — на этот период приходится 20% от всех звонков за 6 месяцев.

В то же время за первую половину года общее количество нежелательных звонков сократилось на 30% год к году. Снижение мошеннической активности связано с улучшением работы ИИ-фильтров в сервисе «Защитник», а также с действием законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

«Мы постоянно анализируем действия мошенников: сейчас они опять переключились с инвестиционных схем на пенсионные выплаты и социальные льготы. Наша задача — максимально быстро адаптировать ИИ-алгоритмы «Защитника» под новые мошеннические схемы, а также обеспечивать более персонализированную защиту. Например, в этом году мы внедрили функцию уведомлений о мошеннических звонках для членов семьи в рамках подписки «Защитник+ для семьи». Благодаря этому абоненты получили дополнительный инструмент для защиты близких и пожилых родственников в режиме реального времени», — сказал директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.