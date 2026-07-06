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«Летай» обеспечил связь на концертах и праздниках в Республике Татарстан

Более 75 тыс. абонентов «Летай» стали участниками мероприятий, прошедших в июне 2026 г. по всему Татарстану (по обезличенным данным оператора). В пятерку самых посещаемых событий вошли стадионные концерты группы «Руки Вверх!» и рэпера Басты, национальный праздник Сабантуй в Набережных Челнах и Арске, а также День России и общегородской выпускной на площади у Центра семьи «Казан».

Для того, чтобы зрители могли комфортно делиться контентом в соцсетях и мессенджерах, рядом с праздничными площадками развернули передвижные базовые станции. В ряде локаций с уверенным интернет-соединением улучшили голосовую связь: установка свыше 100 передатчиков обеспечила стабильный сигнал при пиковых нагрузках. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Параллельно с подготовкой к массовым событиям «Летай» продолжал модернизацию мобильной сети в восьми населенных пунктах республики. Так, запустили базовые станции рядом с жилыми комплексами в Азнакаево и Набережных Челнах, что повысило качество связи для существующих абонентов и обеспечило уверенное покрытие в новых домах для будущих новоселов. Дополнительно оператор улучшил покрытие сети в д. Зимняя Горка Лаишевского района, а также в с. Нижнее Кучуково, Варклед-Бодья, Янга-Аул Агрызского района, тем самым предоставив качественные услуги мобильной связи даже жителям отдаленных от базовых станций поселений.

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