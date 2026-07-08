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Step Logic построил DWDM-сеть для крупного российского банка

Step Logic, российский системный интегратор, объявил о завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры российского банка из топ-5. В рамках работ три географически разнесенных ЦОД заказчика были объединены в единую высокоскоростную сеть по существующим оптическим кабелям с помощью технологии плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM).

Технология DWDM создает между дата-центрами прямое и стабильное соединение на физическом уровне, что в свою очередь уменьшает задержки, сокращает количество потенциальных точек отказа и упрощает контроль за передачей информации. Такое решение обеспечивает универсальную транспортную среду для любого типа трафика (Ethernet, OTN, SONET, Fibre Channel, IP/MPLS, видео или аудио), что особенно актуально для распределенных вычислительных кластеров, задействованных в задачах искусственного интеллекта.

Для реализации проекта специалисты Step Logic предложили заказчику оборудование N3COM модельного ряда DWN7500. Компактное шасси этого решения вкупе с поддержкой клиентских портов 400G позволило уменьшить общее количество устройств, сэкономить пространство в стойках и существенно упростить схему коммутации, что стало важным фактором при интеграции в уже загруженную инфраструктуру заказчика.

Step Logic выполнил полный цикл пуско-наладочных работ, включающий настройку оборудования, запуск каналов и калибровку оптических бюджетов DWDM-системы. После ввода каналов в эксплуатацию специалисты интегратора установили оптимальный режим работы всей системы, что гарантирует ее бесперебойное функционирование, исключает риск выхода из строя элементов и предотвращает преждевременный износ компонентов. Для подтверждения качества выполненных работ были проведены контрольные измерения трасс оптическим рефлектометром, а оптические уровни откалиброваны с помощью анализатора спектра.

В результате заказчик получил защищенную высокоскоростную DWDM-сеть с суммарной пропускной способностью 1,6 Тбит/с. При этом архитектура решения предусматривает ее двукратное расширение в будущем за счет установки дополнительных трансиверов или транспондеров, то есть без увеличения занимаемого пространства.

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Надежность созданной инфраструктуры обеспечена аппаратным резервированием: переключение между разнесенными оптическими линиями осуществляется с помощью плат OLP, что гарантирует сохранение связи даже при повреждении одного из волокон. Все работы были проведены в штатном режиме, без остановки бизнес-процессов банка.

«При разработке нашей линейки DWN7500 особое внимание мы уделили энергоэффективности, масштабируемости и простоте интеграции в действующие сети. Оборудование N3COM позволило банку объединить распределенные ЦОД в высокопроизводительную транспортную среду, сохранив возможность дальнейшего увеличения пропускной способности без перестройки существующей инфраструктуры. Мы рады, что наше решение стало технологической основой проекта, обеспечив банку надежную транспортную инфраструктуру для критически важных сервисов. Мы признательны компании Step Logic за выбор оборудования N3COM и доверие к нашим технологиям при реализации столь значимого проекта», – отметил Алексей Фролов, генеральный директор N3COM.

«Для банковского сектора доступность данных давно перешла в разряд факторов, определяющих устойчивость бизнеса, а стремительное развитие AI-сервисов лишь усилило этот вызов. Обучение больших языковых моделей, распределенные вычисления и оперативная аналитика в реальном времени предъявляют к транспортной сети принципиально новые требования: здесь важен не только широкий канал, но и предсказуемая микросекундная задержка, которую способна обеспечить оптическая транспортная сеть, работающая без промежуточной пакетной обработки, – сказал Евгений Князев, директор департамента сетевых решений Step Logic. – В этом проекте мы не просто решили задачу по объединению трех географически разнесенных площадок, а создали для заказчика технологический фундамент, на котором он сможет выстраивать свои цифровые сервисы следующего поколения. Заложенные в решении возможности масштабирования позволят оставаться на шаг впереди в условиях растущих нагрузок».

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